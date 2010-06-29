حسین زکایی، تهیه‌کننده برنامه "یک جهان یک جام" در پاسخ به این سئوال که چرا قبل از پخش مسابقات و در نیمه بازی‌ها برای مباحث کارشناسی زمان کمی اختصاص می‌یابد و بیشتر آگهی بازرگانی پخش می‌شود به خبرنگار مهر گفت: من این حرف را قبول ندارم، چرا که ما برنامه "یک جهان، یک جام" را یک ساعت قبل از شروع بازی آغاز می‌کنیم. مثلاً اگر بازی ساعت 18:30 بود ساعت 17:30 برنامه پخش شده است.

وی در ادامه افزود: ما معمولاً 13 تا 14 دقیقه آگهی پخش می‌کنیم و بعد از آن 40 دقیقه مباحث کارشناسی پخش می‌شود. البته کم بودن بحث کارشناسی در نیمه بازی‌ها را قبول دارم، چرا که بین نیمه بازی 15 دقیقه زمان داریم. در این فاصله دو دقیقه حاشیه‌های بازی را نشان می‌دهیم، چرا که مخاطبان علاقه زیادی به دیدن حاشیه‌ها دارند. بعد از آن هم پنج تا شش دقیقه خبر ورزشی پخش می‌شود و بقیه زمان هم آگهی روی آنتن می‌رود. البته این مسئله اجتناب‌ناپذیر است.

این تهیه‌کننده خاطرنشان ساخت: ولی قبل و بعد از بازی‌ها بحث‌های کارشناسی خوبی پخش می‌شود و کارشناسان خبره مباحث مناسبی درباره بازی‌ها دارند. ما تلاش کرده‌ایم تا بحث کارشناسی برنامه "یک جهان ،یک جام" برای بینندگان جذابیت لازم را داشته باشد.

زکایی درباره هم سطح نبودن کارشناسان برنامه "یک جهان یک جام" و اینکه مثلا چرا گاهی در کنار حمیدرضا صدر که تحلیل‌گر خوبی است یک کارشناسی فنی خوب فوتبال هم قرار داده نمی‌شود، توضیح داد: این نظر هم قبول ندارم. ما سعی می‌کنیم از کارشناسانی دعوت کنیم تا مباحث کارشناسی برای مخاطبان مفید باشد. ترکیب کارشناسان این برنامه مناسب است.

وی درباره اینکه گاهی از فوتبالیست‌هایی مثل مهدی پاشازاده برای مباحث کارشناسی در این برنامه دعوت می‌شود، گه تحلیل‌گر خوبی هم نیست، توضیح داد: نه، این طور نیست. او سال‌ها در آلمان بوده و به زبان آلمانی هم تسلط دارد. وقتی از او برای تحلیل مسابقه آلمان دعوت می‌کنیم او اطلاعات خوبی در این باره ارائه می‌دهد. اتفاقاً مخاطبان هم استقبال کردند.

این تهیه‌کننده در پاسخ به این سئوال که چرا ترکیب کارشناسان متنوع نیست و از افرادی همچون جلالی دعوت نشده، گفت: ترکیب کارشناسان برنامه متنوع است. ما از آقای جلالی هم دعوت کردیم. اتفاقاً خودش هم علاقمند بود در برنامه شرکت کند، اما به خاطر تمرینات تیم فولاد خوزستان عذرخواهی کرد، حتی از آقای مجید صالح هم دعوت کردیم، اما او هم درگیر تیم ذوب آهن اصفهان بود، به همین دلیل شرکت نکرد. او هم علاقمند به شرکت در برنامه بود.

زکایی درباره اینکه چرا خیابانی یکی از گزارشگران این برنامه با وجود انتقادهای زیادی که به او می‌شود، تغییر نمی‌کند، توضیح داد: خیابانی گزارشگر خوبی است و صدای خوبی هم دارد. معتقدم او بهترین گزارشگر است.

وی درباره اینکه ولی خیابانی بیشتر گزارش رادیویی می‌دهد تا تلویزیونی و از سوی دیگر در جمله‌بندی کلمات مشکل دارد، توضیح داد: نه، این انتقادها را قبول ندارم. در بحث گزارشگری سلایق مختلف است. یکی ممکن است گزارش فردوسی‌پور را بپسندد و دیگری گزارش خیابانی را. بهتر است تمام گزارش‌ها را بررسی کنید تا متوجه شوید مهمترین بازی‌ها را کدام گزارشگر گزارش کرده است.

این تهیه‌کننده در پایان افزود: گزارشگران برای گزارش هر بازی بر اساس توانمندی‌هایشان انتخاب می‌شوند. اگر گزارشگری ایرادی داشته باشد، تذکرات لازم را به او می‌دهیم.