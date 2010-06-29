ادعای نگرانی متحدان رژیم صهیونیستی از مسائل حقوق بشری مضحک است

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه در خصوص بندهایی از بیانیه اجلاس گروه هشت در کانادا که به موضوع هسته ای و وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته است تصریح کرد: بیانیه گروه 8 بدون توجه به واقعیات موجود صادر شده است.

وی ادامه داد : اشاره بیانیه به قطعنامه 1929 به عنوان نگرانی بین المللی در حالی است که جامعه بین المللی نگران جنایات رژیم صهیونیستی و عدم اقدام شورای امنیت سازمان ملل در مقابل این جنایت می باشد، از طرف دیگر حمایت مستمر 118 کشور عضو غیر متعهد از فعالیت های صلح آمیز کشورمان، نشان از موضع اکثریت جامعه بین المللی و نه یک تعداد خاص دارنده سلاح هسته ای و کشورهای تحت چتر هسته ای که از شورای امنیت استفاده ابزاری می کنند دارد.

مهمانپرست افزود: اتهام نبود شفافیت در برنامه هسته ای کاملا صلح آمیز ایران نیز با حضور مستمر بازرسین آژانس بین المللی انرژی اتمی در تاسیسات هسته ای کشورمان و دوربین های مستقر آژانس که 24 ساعته تمام فعالیت های هسته ای را تحت پوشش دارند ،همخوانی ندارد.

وی تاکید کرد: در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود برای مذاکره بر مبنای احترام متقابل و اصل عدالت را همواره اعلام کرده است، ادعای تحریم ملت ایران به دلیل قانع کردن کشورمان برای مذاکره و گفتگو ادعایی بیهوده است.

مهمانپرست افزود: اگرچه بیانیه گروه 8 ازتلاش های ترکیه و برزیل در موضوع هسته ای کشورمان استقبال کرده اما به درستی مفاد بیانیه تهران را منعکس نکرده است، بیانیه تهران مبنایی برای مذاکره و فرصتی برای طرف های مقابل است تا حسن نیت خود را نشان دهند.

سخنگوی وزارت خارجه در خصوص بند مربوط به وضعیت حقوق بشر در کشورمان در بیانیه گروه 8 افزود: این بند با اغراض سیاسی در بیانیه گنجانده شده و ضرورت دارد گروه 8 به شعارهای انبوه مخالفین گرداگرد محل اجلاس در اعتراض به تصمیمات این گروه نیز گوش فرا دهد.

وی اضافه کرد: پذیرش اظهار نگرانی واقعی در موضوعات حقوق بشری از سوی گروهی که متحد قوی رژیم صهیونیستی هستند و علیرغم جنایات اخیر این رژیم در حمله به کشتی های کمک رسان به غزه حاضر نشدند به قطعنامه محکومیت این رژیم در شورای حقوق بشر راهی دهند مضحک بوده و باور آن سخت است.

مهمانپرست در پایان به گروه هشت توصیه کرد بهتر است این گروه حقوق ملت ها را محترم شمرده و مانع از دسترسی کشورهای مستقل به حقوقشان نشوند.