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۸ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۵

تابلوهای ترافیکی اصفهان غیر قابل استفاده هستند

اصفهان - خبرگزاری مهر:‌ مشاور حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: سالیانه 4 میلیارد ریال جهت تجهیز، تعویض و نگهداری تابلوهای ترافیکی سطح شهر اصفهان هزینه می‌شود و اکنون نیز بسیاری از تابلوهای ترافیکی شهر اصفهان غیر قابل استفاده شده‌اند.

احمد رضا طحانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به وضعیت تخریب تابلوهای ترافیکی بر اثر انفجار ترقه، تصادفات و پاشیدن رنگ گفت: دو نوع تابلو اطلاعاتی و انتظامی در سطح شهر وجود دارد که میانگین استفاده از تابلوهای ترافیکی بین 7 تا 10 سال است.

وی با اشاره به اینکه هزینه ساخت هر متر مربع تابلوی ترافیکی بیش از 100 هزار تومان است، افزود: این مبلغ جدا از هزینه پایه های فلزی و فونداسیون و غیره است و اکنون متاسفانه بسیاری از تابلوهای ترافیکی بر اثر استفاده از ترقه، برخورد اضافه بار بعضی از وسایل نقلیه و اسپری رنگ مخدوش و غیرقابل استفاده می شود و هزینه های گزافی به شهرداری تحمیل می‌‌کند.

طحانیان اطلاعات تابلوهای ترافیکی در هدایت و کنترل وسایل نقلیه و آدرس دهی به رانندگان را مهم و تأثیرگذار دانست و افزود: تولید، نصب و جانمایی هر یک از این تابلوها پروسه‌ای منطبق بر مهندسی ترافیک و قوانین مدون و استاندارد جهانی دارد.

مشاور حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه بیشترین تابلوهای ترافیکی شهر اصفهان در رینگ های ترافیکی و بزرگراهها قرار گرفته خاطر نشان کرد: در حال حاضر با توجه به تغییرات موجود در شهر براساس طرح بازنگری تابلوهای اطلاعاتی درصدد اصلاح تابلوها جهت استفاده بهینه شهروندان وهمچنین مسافران هستیم.

کد مطلب 1108666

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