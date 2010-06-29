تابلوهای ترافیکی اصفهان غیر قابل استفاده هستند

احمد رضا طحانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به وضعیت تخریب تابلوهای ترافیکی بر اثر انفجار ترقه، تصادفات و پاشیدن رنگ گفت: دو نوع تابلو اطلاعاتی و انتظامی در سطح شهر وجود دارد که میانگین استفاده از تابلوهای ترافیکی بین 7 تا 10 سال است.

وی با اشاره به اینکه هزینه ساخت هر متر مربع تابلوی ترافیکی بیش از 100 هزار تومان است، افزود: این مبلغ جدا از هزینه پایه های فلزی و فونداسیون و غیره است و اکنون متاسفانه بسیاری از تابلوهای ترافیکی بر اثر استفاده از ترقه، برخورد اضافه بار بعضی از وسایل نقلیه و اسپری رنگ مخدوش و غیرقابل استفاده می شود و هزینه های گزافی به شهرداری تحمیل می‌‌کند.

طحانیان اطلاعات تابلوهای ترافیکی در هدایت و کنترل وسایل نقلیه و آدرس دهی به رانندگان را مهم و تأثیرگذار دانست و افزود: تولید، نصب و جانمایی هر یک از این تابلوها پروسه‌ای منطبق بر مهندسی ترافیک و قوانین مدون و استاندارد جهانی دارد.

مشاور حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه بیشترین تابلوهای ترافیکی شهر اصفهان در رینگ های ترافیکی و بزرگراهها قرار گرفته خاطر نشان کرد: در حال حاضر با توجه به تغییرات موجود در شهر براساس طرح بازنگری تابلوهای اطلاعاتی درصدد اصلاح تابلوها جهت استفاده بهینه شهروندان وهمچنین مسافران هستیم.