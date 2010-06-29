به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع ‌رسانی وزارت بهداشت، بر اساس مصوبه این ستاد که با حضور مدیر شبکه بهداشت، مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و معاونین فنی مراکز چهارگانه بهداشت شهر مشهد تشکیل شد، علاوه بر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی توسط اورژانس و مرکز بهداشت محیط در کمپهای زائران، اطلاع رسانی در مبادی ورودی شهر در خصوص خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه، هماهنگی بین‌بخشی و جلوگیری از موازی‌کاری و پرهیز از اسراف در توزیع اقلام آموزشی در رأس اقدامات قرار گرفت.

در پی تشکیل این ستاد که به ابتکار روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد صورت گرفت کارشناسان و پرسنل حوزه بهداشت و مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی از ابتدای تیرماه در تمامی کمپهای اسکان زائران و مبادی ورودی شهر مشهد کار خدمت ‌رسانی بهداشتی و درمانی به زائران را شروع کرده‌اند.