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۸ تیر ۱۳۸۹، ۹:۳۶

جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی/

دونگا: همه از برزیل انتظار قهرمانی دارند

دونگا: همه از برزیل انتظار قهرمانی دارند

سرمربی تیم فوتبال برزیل پس از برتری مقابل شیلی گفت همه از تیم تحت رهبری او انتظار قهرمانی دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس آنجلس تایمز، تیم فوتبال برزیل دوشنبه شب در مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام جهانی 2010 با نتیجه 3 بر صفر مقابل شیلی به برتری رسید و در مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها با هلند رو به رو خواهد شد.

دونگا در نشست خبری پس از پایان این دیدار اظهار داشت: ما باید فوتبال خو را در تمام مناطق زمین بهبود بخشیم. بازیکنان برزیل از کیفیت بالایی برخوردار هستند و همین امر همواره ما را به عنوان مدعیب کسب جام معرفی می کند اما این بدین معنا نیست که خد را فاتح این رقابت ها بدانیم.

کد مطلب 1108671

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