به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جودو گراند اسلم مسکو در روزهای 12 و 13 تیرماه برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران برای حضور در این مسابقات بامداد جمعه راهی روسیه می شود. این رقابت‌ها صبح شنبه آغاز می شود و اینکه چرا تیم ملی جودو کشورمان با فاصله اندک راهی این کشور می شود مشخص نیست. در واقع ملی پوشان جودو زمانی برای تمرین و هماهنگی با آب و هوا مسکو و اختلاف ساعت نخواهند داشت.

طبق برنامه اعلام شده از سوی سایت رسمی فدراسیون جهانی جودو، روز شنبه در آغاز این رقابت‌ها جودوکاران سبک وزن به روی تاتامی می روند که تیم ایران نماینده‌ای در وزن 60- کیلوگرم ندارد اما در اوزان 66- و 73- کیلوگرم به ترتیب محسن غفار، علی معلومات و ذکریا مرادی به مصاف رقبای خود می روند.

همچنین روز یکشنبه در دومین و آخرین روز این مسابقات در وزن 81- کیلوگرم محمد جمالی و حامد ملک محمدی، در وزن 90- کیلوگرم رضا چاه خندق و در وزن 100- کیلوگرم جواد محجوب رقابت‌های خود را برگزار می کنند. تیم ملی جودو کشورمان بعد از پایان مسابقات در اردوی سه روز مشترک با تیم‌های حاضر در رقابت‌های روسیه شرکت می کند.

حسین قمی، دارنده مدال برنز رقابت‌های آسیایی 2008 کره جنوبی که بعد از مدت‌ها در ترکیب تیم ملی قرار گرفته بود به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه مچ پا سفر به روسیه را از دست داد، آرش میراسماعیلی و رضا رودکی نیز فقط در اردوی مشترک شرکت می کنند.

تیم ملی جودو را محمدرضا حاجی یوسف زاده به عنوان سرمربی و ایوب رستمی به عنوان مربی همراهی خواهند کرد. ضمن اینکه منافی یکی از داوران بین المللی کشورمان نیز در این دوره از مسابقات قضاوت می‌کند.

رقابت‌های جودو گراند اسلم روسیه از جمله مسابقات گزینشی المپیک است و در مجموع 150 هزار دلار به نفرات برتر این مسابقات اهداء خواهد شد.