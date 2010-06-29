به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، در پی وقوع پدیده گرد و غبار در کشور این وزارتخانه که پیشتر نیز اخبار و توصیه‌های بهداشتی را در این خصوص به هموطنان ارائه داده است، مجددا اقدامات احتیاطی در پیشگیری از اثرات سوء گرد و غبار بر سلامت افراد به ویژه افراد آسیب ‌پذیر را تشریح کرد.

وزارت بهداشت با توجه به تاثیرات سوء گرد و غبار بر سلامت افراد به ویژه افراد آسیب ‌پذیر مانند، نوزادان، کودکان و نوجوانان، سالخوردگان، افراد مبتلا به بیماریهای تنفسی و بیماران قلبی، اقدامات احتیاطی پیشگیرانه را در زمان بروز پدیده گرد و غبار تشریح کرد.

در این اطلاعیه به هموطنان توصیه شده که در هنگام بروز پدیده گرد و غبار از فعالیت در خارج از منزل اجتناب کرده و در صورت الزام به فعالیت در هوای آزاد، زمان آن را به حداقل ممکن کاهش دهند. از ورزش سنگین به ویژه در صورتی که دارای مشکلات تنفسی و آسم هستند، خودداری کرده و در منازل خود بمانند و درها و پنجره‌ها را بسته نگاه دارند.

در این اطلاعیه به افرادی که دارای بیماری آسم یا نشانه‌هایی مانند کوتاهی تنفس، سرفه، خس‌خس کردن و درد قفسه سینه هستند، توصیه شده که برنامه درمانی خود را دنبال کنند و در صورتی که نشانه‌ها و علایم برطرف نشد، با پزشک خود مشورت کنند.

وزارت بهداشت در این اطلاعیه همچنین به تشریح چگونگی رعایت ایمنی در شرایط بروز پدیده گرد و غبار در هنگام رانندگی پرداخته و با بیان اینکه در زمان بروز پدیده گرد و غبار، میزان دید به سرعت کاهش می‌یابد، خاطرنشان کرده است: اگر هموطنان در چنین شرایطی در جاده هستند، آهسته ‌تر رانندگی کنند و در صورت لزوم با توجه کامل به علایم راهنمایی و رانندگی تا برطرف شدن شرایط حاد، اتومبیل خود را در نقطه امنی متوقف نمایند و اگر اتومبیل دارای سیستم تهویه مطبوع است آن را در وضعیت چرخش مجدد هوا قرار داده تا گرد و غبار ورودی به اتومبیل کاهش یابد.

در ادامه این اطلاعیه به سایر اثرات جانبی پدیده گرد و غبار اشاره شده و آمده است: برای جلوگیری از آلودگی مواد غذایی و آشامیدنی، استفاده از پوشش مناسب برای مواد غذایی آماده مصرف ضروری است و لازم است مواد غذایی قبل از نگهداری در یخچال از ذرات گرد وغبار زدوده شوند وهمچنین برای کاهش تماس با گرد وغبار در محیط زندگی، نظافت روزانه توصیه ‌شده‌است.

پدیده گرد و غبار رویدادی طبیعی است و در بخشهایی از جهان که دارای مناطق خشک و بیابانی وسیع هستند، ایجاد می‌شود. وجود بیابان‌های وسیع در کشور عربستان، عراق، سوریه و ایران، نمونه‌هایی از این مناطق هستند. دوره‌های خشکسالی طولانی می‌تواند احتمال بروز این پدیده را افزایش داده، این پدیده کیفیت هوا را کاهش می‌دهد، عمق دید را به حدود 5 متر کاهش می‌دهد و ممکن است اثرات سویی بر سلامت انسان به خصوص افراد دارای مشکلات تنفسی ایجاد کند.