به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "مانوئل زلایا" روز گذشته اعلام کرد که کودتای 28 ژوئن 2009 توسط فرمانده ایالات متحده در پایگاه نظامی آمریکا در پالمرولا واقع در مرکز هندوراس طرح ریزی شده بود و به دست مخالفین دولت هندوراس اجرا شد.

رئیس جمهوری برکنار شده هندوراس افزود: تا زمانی که دولت کنونی هندوراس مستقل عمل نمی کند و کودتا در کشور را مهار نمی کند، رنگ آرامش را نخواهیم دید.

زلایا پس از درخواست برای اصلاحلات در قانون اساسی در تاریخ 28 ژوئن (7 تیر) توسط کودتای ارتش از مقام خود عزل شد و ساعاتی پس از دستگیری توسط ارتش هندوراس به کاستاریکا تبعید شد.

وی پس از مدتها با حمایت برخی کشورهای منطقه به کشورش بازگشت اما در پی انتخاباتی که چندی پیش بدون شرکت زلایا در آن برگزار گردید بار دیگر با برنده شدن "پورفیریو لوبو" تصمیم به خروج از کشور می گیرد.

زلایا اقدام خود برای خروج مجدد از کشور را که بر اثر توافق با پورفیریو لوبو رئیس جمهوری منتخب صورت می گیرد، گامی در راستای یک "آشتی ملی" عنوان کرده است.