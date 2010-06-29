به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مداوای بیماران با وضعیت چندان نامطلوب روی برانکارد در برخی بیمارستانهای دولتی گلستان از جمله بیمارستان حکیم جرجانی گرگان، لزوم توجه ویژه متولیان امر به این بخش را ضروری می سازد.

مدیر درمان تامین اجتماعی گلستان با اشاره به کمبود تخت بیمارستانی در استان گفت: بزودی در دو بیمارستان استان افزایش 200 تخت را خواهیم داشت.

احمد نصرتی در نشست بررسی وضعیت درمان تامین اجتماعی استان در گرگان افزود: از این تعداد 100 تخت در بیمارستان حکیم جرجانی گرگان و 100 تخت نیز در بیمارستان خاتم الانبیاء گنبد اضافه می شود.



وی اظهار داشت: تختهای بیمارستان حکیم جرجانی گرگان، حدود پنج تا شش ماه دیگر اضافه می شود و در فضای جدیدی که در نظر گرفته شد، این تختها افزایش می یابد.



مشکل سقف پذیرش بیماران از سوی پزشکان خصوصی



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در حال حاضر پزشکان بخش خصوصی دارای قرارداد با سازمان تامین اجتماعی به دلیل محدودیت در پذیرش فقط چند روز از ماه بیماران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی را در مطبها پذیرش می کنند و این امر موجب نارضایتی بیمه شدگان شده است.



مدیر درمان تامین اجتماعی گلستان با تائید این مشکل گفت: سقف پذیرش بیماران از سوی پزشکان بخش خصوصی دارای قرارداد با این سازمان در استان حذف می شود.



نصرتی بیان داشت: سقف پذیرش بیماران تحت پوشش این سازمان از سوی پزشکان تا پایان سال جاری حذف می شود و حذف این سقف نیازمند همکاری پزشکان و سازمان نظام پزشکی استان است.



وی اظهار داشت: اگر هر پزشک یک قلم دارو کمتر تجویز کند، این امر باعث می شود داروهای بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم و تاحدی مشکلات رفع شود.



مدیر درمان تامین اجتماعی گلستان، تعداد پزشکان تحت قرارداد با این سازمان را بیش از هزار پزشک اعم از عمومی، تخصص و فوق تخصص اعلام کرد.



نصرتی به بودجه این سازمان اشاره و اضافه کرد: بودجه این سازمان در سال 78 که این مدیریت از مدیریت درمان مازندران تفکیک شد، 17 میلیارد ریال بود و اکنون بودجه سازمان به بیش از 700 میلیارد ریال رسیده است.



سالانه بیش از پنج میلیون نفر از خدمات درمانی مستقیم و غیرمستقیم تامین اجتماعی گلستان بهره مند می شود و توجه ویژه برای ارتقای خدمات و افزایش تخت و تجهیزات درمانی و بیمارستانی در این استان ضروری به نظر می رسد.