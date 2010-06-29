محمد احمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره برنامه ریزی ضعیف سازمان لیگ برای رقابت های لیگ دهم اظهار داشت: در سال جاری ما بازی های لیگ قهرمانان آسیا، بازی های گوانگژو و بازی های جام ملت ها را پیش رو داریم و همین مسابقات باعث شده شاهد فشردگی و یا تعطیلی بیش از اندازه لیگ باشیم اما این نباید دلیلی باشد که تیم های ملی با برگزاری اردوهای طولانی مدت به باشگاه ها لطمه بزنند. در تمامی دنیا شاهد اهمیت به باشگاه ها هستیم اما اینجا ما به راحتی به خاطر اردوهای طولانی مدت لیگ را تعطیل می کنند.

وی افزود: اردوهای طولانی مدت نباید تاثیر مستقیم روی تقویم لیگ داشته باشد اما دقیقا برخلاف این موضوع هرسال نسبت به سال قبل شاهد برنامه ریزی ضعیفی هستیم. بازی های لیگ 4 مرداد و درحالی شروع می شود که در خیلی از شهرها هوا فوق العاده گرم است و اصلا مناسب برگزاری بازی در سطح لیگ برتر نیست. ما می توانیم تاحدودی بازی ها را عقب بیندازیم و در شرایط بهتری بازی ها را برگزار کنیم.

محمد احمدزاده ادامه داد: فشردگی بازی ها شاید قابل پذیرش باشد اما تعطیلی طولانی مدت به هیچ عنوان قابل قبول نیست. مسئولان سازمان لیگ اصلا به فکر بازیکنان و مربیان نیستند و همه تفکرات براساس این است که زمان بیشتری برای تیم های ملی قرارداده شود. درحالی که در دیگر کشورها، بازیکنان با داشتن شرایط ایده آل در باشگاه ها پرورش می یابند و با اردوهای کوتاه مدت به استقبال رقابت های ملی می روند. واقعا کجای دنیا دیده ایم که به خاطر اردوهای بلند مدت تیم ملی، لیگ را تعطیل کنند؟

سرمربی تیم فوتبال پیکان بااشاره به اردوی پیش روی تیم ملی گفت: این تداخل واضحی است با کار باشگاه ها. درحالی که تمامی باشگاه ها مراحل آماده سازی خود را سپری می کنند، تیم ملی ما برای اردوی و برگزاری چند بازی دوستانه می خواهد به اتریش برود! آیا بهتر نبود نظر مربیان در اینباره گرفته می شد؟ آیا این اردو در این زمان برای تیم ملی واقعا مفید است؟

وی در پایان تصریح کرد: در هرصورت مجبوریم با این برنامه ریزی بسازیم و چاره ای جز این نداریم. چرا که بعید می دانم حتی در صورت اعتراض مربیان لیگ این برنامه عوض شود.