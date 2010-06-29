به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال داماش گیلان که خود را برای حضور در دیدار رفت پلی‌آف لیگ دسته اول آماده می‌کند، از روز دوشنبه اردویی 3 روزه را در تهران برگزار می‌کند.

این تیم روز پنجشنبه و پس از اردوی آماده‌سازی اش در تهران راهی آبادان می‌شود تا در دیدار رفت پلی‌آف که روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه تختی آبادان برگزار‌ می‌شود، شرکت کند.

همچنین بازیکنان این تیم گیلانی پس از پیروزی برابر مهرکام پارس در تهران و صعود به دیدار پلی‌‎آف، بیش از یک میلیون تومان پاداش دریافت کردند که در صورت برتری در دو دیدار رفت و برگشت و صعود به لیگ برتر، پاداش ویژه‌ای را دریافت خواهند کرد که هنوز میزان آن مشخص نشده است.

دیدار رفت پلی‌آف لیگ دسته اول بین تیم‌های صنعت نفت آبادان و داماش گیلان ساعت 18 روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می‌شود.