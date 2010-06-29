شماره 123 ماهنامه هنری "سینما تئاتر "منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره یادداشت هایی درباره هنرمندانی که متولد خرداد و تیرماه هستند منتشر شده است که می توان از میان آنها به یادداشتی درباره پرویز پرستویی، رضا کیانیان، شهید ثالث، ناصر تقوایی و... اشاره کرد. در ادامه گفتگویی با حجت الاسلام زم علی عطشانی، محمد رضا فروتن و نیوشا ضیغمی درباره "دموکراسی تو روز روشن" چاپ شده است.

همچنین گفتگوهایی با علیرضا رئیسیان کارگردان "چهل سالگی"، رامبد جوان کارگردان "پسر آدم، دختر هوا" علیرضا امینی "هفت دقیقه تا پاییز" و محسن تنابنده از مطالب ویژه این شماره سینما تئاتر است.

در ادامه این شماره گزارشی درباره جشنواره کن، یادداشتی در ارتباط با فیلم "رابین هود"، "از خدا و انسان" و " درسفر"، "رونوشت برابر اصل" و "سالی دیگر" منتشر شده است. همچنین گزارشی درباره وفق ترین همکاری بازیگر - کارگردان در تاریخ سینما از مطالب بخش سینمای جهان این شماره است.

گفتگویی با رضا کیانیان، یادداشتی بر نمایش "شهر بدون آسمان"، نگاهی به نمایش "مکبث" و "یک مشت روبل" از مطالب بخش تئاتر این شماره است. همچنین مطلبی درباره کنسرت شجریان در خارج از کشور و گفتگو با شهرداد روحانی نیز از بخش پایانی نشریه سینما تئاتر است.