مسعود جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: برای ساخت و تجهیز این تعداد آزمایشگاه که در مبادی ورودی و خروجی مرز بین المللی مهران و در سال گذشته کار ساخت آنها شروع شده، بیش پنج میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی بیان داشت: این آزمایشگاه ها شامل مصالح ساختمانی، صنایع غذایی، صنایع شیمایی و..است.

جوادی عنوان کرد: در مجموع این تعداد آزمایشگاه در 450 متر مربع ساخته می شود.

این مسئول یادآور شد: در حال حاضر همه کالاهای مشمول استاندارد با نظارت به کشور صادر می شوند.

استان ایلام دارای 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است.