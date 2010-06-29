به گزارش خبرگزاری مهر، ماهواره Goce (مکتشف میدان گرانشی و حالت پایدار چرخش اقیانوسی) در مارس 2009 از سوی آژانس فضایی اروپا به مدار پرتاب شد.

اکنون نتایج بررسیهای این ماهواره که در اجلاس "سیاره زنده" اسا در نروژ ارائه شده است نشان می دهد که میدان گرانش زمین به گونه ای گسترده شده که به زمین شکلی شبیه به کدو داده است.

این نقشه جدید با دقیق ترین اندازه گیریهای نیروهای جاذبه تهیه شده است.

راینر رامل مدیر علمی این ماموریت از دانشگاه فنی مونیخ در خصوص این نقشه جدید اظهار داشت: "ما با استفاده از داده های Goce در حال رسیدن به اطلاعات بسیار خوبی درباره نقاط کلیدی سیستم آب و هوایی زمین هستیم. این اطلاعات حاصل دو ماه اندازه گیریهای دقیق این ماهواره در دوره نوامبر- دسامبر 2009 است."

دانشمندان حاضر در این پروژه توضیح دادند: "تصاویر جدید ماهواره Goce زمین را همانند یک سیب زمینی یا کدو نشان می دهند. این تصاویر و اطلاعات می توانند خط افق را با دقت بیشتری شرح دهند و بنابراین در مراحل مختلف کارهای ساختمانی از اهمیت بالایی برخوردارند."

براساس گزارش آنسا، اندازه گیری میدان جاذبه زمین به درک بهتر چرخش جریانهای اقیانوسی کمک کرده و روند چرخش جریانهای اقیانوسی نیز نقش مهمی در درک روند آب و هوای زمین ایفا می کنند.

طبق پیش بینی های رسمی، ماموریت ماهواره Goce تا آوریل 2011 به طول می انجامد اما تا پایان سال جاری باید برای طولانی تر کردن مدت فعالیت این ماهواره تصمیم گیری شود.

در ساخت این ماهواره بیش از 40 موسسه تحقیقاتی از 13 کشور اروپایی شرکت کرده اند. Goce سیاره زمین را از فاصله 250 کیلومتری رصد می کند.

به گفته این محققان، اطلاعات Goce در عرصه های مختلفی مثل نقشه برداریهای اقیانوسی، زلزله شناسی و آتشفشان شناسی کاربرد دارند. برای مثال در آتشفشان شناسی، تراکم ماده در داخل زمین با میدان گرانشی اندازه گیری در آن منطقه ارتباط دارد و این اطلاعات می تواند شروع خوبی برای تعیین میزان ماگما باشد.

در زلزله شناسی، جابجایی های پلاکهای زمین با انفصال و بدشکلیهای میدان گرانش زمین در شکافهای گسلها مرتبط است.

در این اجلاس همچنین نتایج بررسیهای دو ماهواره دیگر آژانس فضایی اروپا به نامهای "اسموز" (رطوبت خاک و شوری اقیانوس) و "کریوست" ارائه شدند.

اسموز اندازه گیریهای جدیدی را از سطح شوری اقیانوسها و "کریوست" اطلاعاتی درباره یخهای اقیانوسهای منجمد شمالی و جنوبی به دست آورده اند.