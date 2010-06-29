داستانهای شاگردان محمدرضا سرشار مجموعه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "سهشنبههای دوست داشتنی" عنوان مجموعهای است که به کوشش محمدرضا سرشار تدوین و منتشر میشود.
این مجموعه به داستانهای عارفانه، عاشقانه، دفاع مقدسی و اجتماعی شاگردان سرشار اختصاص دارد که در سر کلاس درس ارائه شده است و با انتخاب این نویسنده در قالب "سهشنبههای دوستداشتنی" منتشر میشود.
این مجموعه شامل داستانهایی است که سهشنبه هر هفته و طی چند سال اخیر، شاگردان سرشار در کلاس داستاننویسی حوزه هنری عرضه میکردند.
از دیگر آثاری که به کوشش این نویسنده منتشر خواهد شد، میتوان به "گربهای که میخواست خانگی شود" اشاره کرد. این اثر، داستانی خارجی است که به کوشش سرشار بازنویسی و برای نخستینبار در سال 76 منتشر شده است و اکنون مراحل تجدید چاپ را سپری میکند.
"دوستی پردردسر" ترجمهای است که به قلم سرشار بازنویسی شده است و مجموعه گزینششدهای از داستانهای ترجمه شده را به خود اختصاص میدهد که برای گروه سنی نوجوان نوشته شده است.
در این کتاب نزدیک به 10 داستان از نویسندگان مختلف به نگارش درآمده است که اغلب آنان از زبان روسی به فارسی ترجمه و به کوشش سرشار بازنویسی شدهاند.
کتاب "دوستی پردردسر" در قطع وزیری کوتاه، "سهشنبههای دوستداشتنی" در قطع رقعی و "گربهای که میخواست خانگی شود" نیز در قطع پالتویی، به زودی از سوی انتشارات سوره مهر منتشر میشود.
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