به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، صبح امروز و در مراسمی با حضور جمعی از مدیران ادارات و سازمانهای دولتی استان، نمایشگاه کاریکاتور لذت تلخ به مناسبت ایام هفته مبارزه با مواد مخدر گشایش یافت.

معاون اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی استان کردستان در ابتدای برگزاری این نمایشگاه اظهار داشت: برگزاری برنامه های فرهنگی این چنین در راستای حساس کردن مردم نسبت به عواقب استفاده مواد مخدر و آسیبهای آن است.

ابراهیم کاظمی نژاد عنوان کرد: در این نمایشگاه بیش از 100 کاریکاتور از هنرمندان جوان سنندجی از موضوع اعتیاد و عواقب مصرف آن به نمایش عمومی گذاشته شده است.

وی افزود: در این نمایشگاه همچنین دو غرفه به همت معاونت اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی کردستان نیز در حوزه ارائه مشاوره و برنامه های آموزشی به صورت رایگان برپا شده است که در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به بازدیدکنندگان خدمت ارائه می کند.

معاون اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی استان کردستان بیان داشت: این نمایشگاه از امروز تا دهم تیرماه در محل دائمی نمایشگاه های صنایع دستی استان کردستان برپا شده است و در دو نوبت صبح و بعد از ظهر آماده پذیرایی از علاقمندان و بازدید کنندگان است.

کاظمی نژاد گفت: این نمایشگاه با همکاری معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر کردستان، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و حوزه هنری استان کردستان برپا شده است.