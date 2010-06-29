به گزارش خبرگزاری مهر، این تصمیم یک روز پس از آن گرفته شد که تکرار صحنه گل مردود فرانک لمپارد مقابل آلمان و به ثمر رساندن گل آفساید توسط کارلوس ته‌وز مقابل مکزیک، جنجال آفرید.

گل ته‌وز از نمایشگر ورزشگاه "ساکرسیتی" ژوهانسبورگ به نمایش گذاشته شد که این موضوع باعث شد بازیکنان مکزیک به تصمیم داور دیدار اعتراض کنند.

نیکلاس ماینگوت، سخنگوی فیفا در این خصوص اظهار داشت: تکرار صحنه‌ها از سوی کمیته برگزارکننده رقابت‌ها در آفریقای جنوبی، یک تصمیم کاملا اشتباه بوده است.

بر پایه گزارش آسوشیتدپرس، سپ بلاتر، رئیس فیفا نیز مخالف تکرار صحنه‌های بازی است.