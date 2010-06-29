به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، محمدرضا رحیمی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران سمنانی در فرودگاه سمنان گفت: استان سمنان به دلیل نزدیکی با پایتخت می‌‌تواند پذیرای جمعیت سرریز تهران باشد.

وی ادامه داد: این استان از نظر انتقال سازمانها و شرکت های دولتی و حتی وزارتخانه ها از استانهای درجه اول کشور محسوب می شود .

به گفته وی، در کارگروه ویژه ای که به همین منظور در تهران تشکیل شده یکی از استانهایی که مدنظر است، سمنان است .

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه استان سمنان موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای در کشور دارد، گفت: اگر آب مورد نیاز آن به بخش‌های صنعت، شرب و کشاورزی تأمین شود می‌تواند به یکی از استانهای ممتاز و ویژه در کشور تبدیل شود.

رحیمی با اشاره به نزدیکی سمنان به پایتخت اظهار داشت: موقعیت سمنان باتوجه به منابع و زمینه‌هایی که در آن وجود دارد بسیار ویژه است اما کمبود آب در سه بخش صنعت، شرب و کشاورزی از دیرباز مردم و مسئولان استان سمنان را با مشکل مواجه کرده است.

وی یادآور شد: هدف از سفر به استان سمنان عرض ارادت و ابلاغ سلام رئیس‌جمهور به مردم این خطه است و بررسی راه‌های مختلف انتقال آب از حوزه‌های جانبی به استان سمنان یکی از مهمترین برنامه‌های این سفر کاری یک روزه است.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه بررسی مصوبات دور اول و دوم هیئت دولت به استان سمنان از دیگر برنامه های این سفر یک روزه است، گفت: با بررسی این مصوبات خود را آماده انجام دور سوم سفر هیئت دولت خواهیم کرد .

به گفته وی، در سفر امروز به اتفاق وزیر نیرو و شماری از مسئولان کشوری قصد داریم در کنار مدیران استان طرحهای موجود در زمینه انتقال آب را بررسی کنیم.