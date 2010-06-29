به گزارش خبرگزاری مهر رضا مهدوی، مدیر کل مرکز موسیقی حوزه هنری با اعلام این خبر گفت: تولید، پژوهش، اجرا و راه‌اندازی سایت ویژه مرکز موسیقی از عمده‌ترین اهداف و برنامه‌های اصلی این مرکز است و از جمله برنامه‌های آن در سال 89 می‌توان به تولید انواع موسیقی‌های مذهبی و آئینی، مناسبتی، کودک؛ (به عنوان تولید کارویژه با عنایت به ادبیات فاخر و آئینی با ساختار موسیقی دستگاهی ایران) از شهری تا عشایری و همچنین به تائید شورای تخصصی از تولید موسیقی‌های ملل دارای فرهنگ مشترک اشاره کرد.

وی افزود: علاوه بر این، کتاب فصلنامه مقام موسیقایی به عنوان تنها ارگان مطبوعاتی نهادهای دولتی در زمینه موسیقی نیز در ردیف تولیدات مرکز موسیقی حوزه هنری قرار دارد. این مرکز همچنین در عرصه پژوهش نیز ترجمه، تالیف و گردآوری کتاب‌ها و پژوهش‌های متمرکز بر موسیقی را با دو گرایش بنیادی و کاربردی به صورت کتابخانه‌ای و میدانی در چارچوب مبانی اعتقادی نظام در دستور کار دارد.

به گفته وی از دیگر برنامه‌های پژوهشی این مرکز می‌توان به نشانه‌شناسی و گردآوری آثار شیعی در هنر ایران و جهان اسلام و تاسیس دفتر مطالعات تاریخی موسیقی ایران بر اساس برپایی سمینارها، جشنواره‌ها و تولیدات کتاب، فصلنامه و سی دی (شنیداری و دیداری) و برگزاری نشست‌های تخصصی و رونمایی از آثار تولیدات شنیداری اشاره کرد.

وی ادامه داد: مرکز موسیقی حوزه هنری در زمینه اجرای برنامه‌های تولیدی نیز برپایی جشنواره‌هایی چون "ترانه‌های محلی"، "موسیقی کار و تلاش در نواحی مختلف ایران" ذیل فرمایشات مقام معظم رهبری (دام عزه الشریف) با محور قرار دادن شعار سال را در دستور کار دارد.

مدیرکل مرکز موسیقی حوزه هنری از ایجاد سایت ویژه مرکز موسیقی خبر داد و گفت: از دیگر برنامه‌های این واحد ایجاد سایت ویژه مرکز موسیقی است که با گسترش فعالیت‌های مرکز به عنوان نهادی فعال، تولیدکننده و فرهنگ‌ساز با توجه به لزوم ارائه اطلاعات، اهداف، راهبردها و نیز تولیدات و دستاوردهای آن انجام می‌شود. این سایت به عنوان نمایشگاه دائمی آثار و تولیدات مرکز و تریبونی همگانی برای ارتباط متقابل مردم و مسئولین و همچنین مطالعه نیازهای فرهنگی اقشار مختلف راه‌اندازی می‌شود.

این نوازنده سنتور در پایان افزود: مرکز موسیقی حوزه هنری همچون گذشته در راستای حمایت، نظارت و تمرکززدایی، واحدهای استانی خود را برای حضور در جشنواره‌های مختلف حمایت و نظارت می‌کند.