به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در بخشی از این پیام آیت الله مکارم شیرازی که شامگاه دوشنبه در گردهمایی روحانیون استان قرائت شد، آمده است: در تاریخ ملت ها روزهایی پیش می آید که بدون ایثار و فداکاری و دادن قربانیان بسیار خطرات برطرف نمی شود و اهداف بزرگ و مقدس محفوظ نمی ماند؛ اینجاست که گروهی مومن و ایثارگر باید به میدان آیند و با نثار خون خود آئین حق را پاسداری کنند.

وی در ادامه پیام خود به کنگره شهدای روحانی لرستان با اشاره به روایتی از پیامبر گرامی اسلام(ص)، بیان داشت: ‌هنگامی که جهادگران تصمیم بر شرکت در میدان جنگ و جهاد می‌گیرند خداوند آزادی از آتش دوزخ را برای آنان مقرر می‌دارد. و هنگامی که اسلحه به دست می‌گیرند و آماده میدان می‌شوند فرشتگان به وجود آنان فخر می‌ورزند. و هنگامی که همسر و فرزند و بستگان آنان با آنها خداحافظی می‌کنند از گناهان خود خارج می‌شوند... از این موقع آنان هیچ کار خیری نمی‌کنند مگر اینگه پاداش آن مضاعف می‌گردد و برای هر روز پاداش عبادت هزار عابد برای آنان نوشته می‌شود و هنگامی که با دشمنان روبرو می‌شوند مردم جهان نمی‌توانند میزان ثواب آنان را درک کنند. و هنگامی که جهت نبرد پا به میدان می‌نهد و نیزه‌ها و تیرها رد و بدل می‌شود و جنگ تن به تن شروع می‌گردد فرشتگان با پرو بال اطراف آنان را می‌گیرند و از خدا می‌خواهند که او در میدان ثابت قدم باشد. در این هنگام منادی فریاد می‌زند: بهشت زیر سایه شمشیرهاست. در این هنگام ضربات دشمن بر پیکر شهید ساده‌تر و گواراتر از نوشیدن آب خنک در روز گرم تابستان است .

وی در ادامه این پیام اورده است: هنگامی که شهید از مرکب فرو می‌غلتد هنوز به زمین نرسیده حوریان بهشتی به استقبال او می‌شتابند و نعمتهای بزرگ معنوی و مادی که خداوند جهت او فراهم ساخته است برای او شرح می‌دهند. و هنگامی که به روی زمین قرار می‌گیرند زمین می‌گوید آفرین بر روح پاکیزه‌ای که از بدن پاکیزه عروج می‌کند بشارت باد بر تو چیزی که نه چشمی آن را دیده است و نه گوشی آن را شنیده است و نه از قلبی خطور کرده است مخصوص توست و انتظار تو را می‌کشد و خدا می‌فرماید: من سرپرست بازماندگان توام. هر کس بازماندگان تو را خوشنود کند مرا خوشنود کرده است و هر کس آنها را به خشم آورد مرا به خشم آورده است.