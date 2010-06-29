به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی ترکاشوند شامگاه دوشنبه در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی افزود: تاکنون هزار و 480 میلیارد ریال برای تکمیل این پروژه ها اختصاص یافته و مابقی نیز از محل یک درصد اعتبارات عمرانی و جاری دستگاه ها به حساب شرکت واریز خواهد شد.

وی با اشاره به تاکید علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی در خصوص تکمیل هرچه سریعتر ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز اضافه کرد: این ورزشگاه نواقصی دارد که از آن جمله می توان به تکمیل و تجهیز جایگاه خبرنگاران به شیشه های محافظ، نصب صندلی، ایجاد راه دسترسی VIP به زمین مسابقه و راه دسترسی به ورزشگاه اشاره کرد که دستور کتبی برای برطرف کردن این موارد به پیمانکار داده شده است.

وی همچنین از اختصاص 10 میلیارد ریال برای تکمیل سالن دو و میدانی مجموعه ورزشی کوثر تبریز خبر داد و گفت: با تکمیل این سالن سرپوشیده، دو و میدانی این استان متحول خواهد شد.

ترکاشوند تکمیل و تجهیز پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی یادگار امام ره تبریز را از دیگر برنامه های شرکت توسعه خواند و افزود: این پیست هم اکنون قابل استفاده بوده اما به خاطر شرایط جوی منطقه، کشیدن لایه ای از پلیمر متراکم بر روی پیست لازم است که این کار با همکاری یک شرکت خارجی انجام خواهد شد.

وی در این دیدار خاطرنشان کرد: این پیست در هفته دولت به بهره برداری کامل می رسد و این شرکت قول داده تا تاییدیه UCI برای این پیست را نیز خودش اخذ کند.

ترکاشوند در ادامه این دیدار از استخر قهرمانی تبریز به عنوان یکی از سازه های بی نظیر تربیت بدنی یاد کرد و گفت: این استخر نماد پیشرفت ساخت استخر در ایران خواهد بود و برای تکمیل ان 10 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

ورزشگاه یادگار امام(ره) هرچه سریعتر تکمیل شود

استاندار آذربایجان شرقی نیز در این دیدار خواست اصلی استان را تکمیل هرچه سریعتر ورزشگاه یادگار امام (ره) برشمرد و گفت: با توجه به حضور دو تیم از استان در رقابتهای لیگ برتر و اهمیت و حساسیت آن، لازم است تا نواقص این ورزشگاه هرچه سریعتر برطرف شود.

احمد علیرضا بیگی افزود: تکمیل ورزشگاه های مراغه، مرند و بناب و سالنهای در حال ساخت شرکت از دیگر خواستهای این استان است که شرکت توسعه و نگهداری باید برای تکمیل این دو ورزشگاه نیز همت مضاعف به خرج دهد.

وی نگهداری اماکن ورزشی را مهمتر از ساخت آن دانست و گفت: برای مثال برای نگهداری ورزشگاه یادگار امام ره تبریز، سالانه 10 میلیارد ریال هزینه نیاز است که باید تامین شود.

مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان شرقی نیز در این دیدار با بیان اینکه برای تکمیل برخی از نواقصان ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به توجه شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور نیاز داریم گفت: تکمیل این ورزشگاه از ضروریات ورزش استان و تبریز است.

سید محمد شروین اسبقیان در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر در 26 شهر آذربایجانشرقی سرانه فضای ورزشی از برنامه چهارم توسعه کشور نیز بالاتر عمل کرده و فضای ورزشی بیش از یک متر مربع دارند.

وی در این خصوص افزود : در طول خدمات ارزشمند دولت نهم و دهم به ورزش آذربایجانشرقی در بخش سخت افزاری بیش از یک میلیون و سیصد و هشتاد و هفت هزار متر مربع فضای ورزشی در حال ساخت در استان وجود دارد و با تمام توان و قدرت در حال اجراست و تا پایان سال 1390- 1391 با اتمام 168 پروژه در حال ساخت سرانه فضای ورزشی آذربایجانشرقی افزایش چشمگیری خواهد یافت.

سید محمد شروین اسبقیان افزود: حضور تیم های تراکتورسازی و شهرداری در لیگ برتر، می طلبد که نواقص این ورزشگاه از جمله راه دسترسی آن هر چه سریعتر برطرف شود.