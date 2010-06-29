به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی ترکاشوند شامگاه دوشنبه در اولین سفر استانی از سالن و پیست دوومیدانی سرپوشیده تبریز بازدید کرد.

در این بازدید مقرر شد از سوی شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی مبلغ 10 میلیارد ریال موصب شده و تخصیص یابد و ظرف 15 روز پیمانکار جهت تسریع در اتمام این پروژه مشخص و عملیاتی شود.

وی در ادامه بازدید از پروژه ها از استخر و سالن اختصاصی جانبازان و معلولین بازید کرده و برای آغاز به کار سالن و استخر و در اختیار قرار دادن این مجموعه در اختیار جانبازان و معلولین دستور اعتبار چهار میلیارد برای انشعابات این مجموعه را صادر کردند.

ترکاشوند همچنین از استادیوم 70 هزار نفری یادگار امام (ره) تبریز بازدید کرد.

در این بازدید مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی مشکلات و نیازهای این استادیوم را ارائه کرده و مقرر شد مبلغ 14 میلیارد برای توسعه فضای سبز ، حصارکشی مجموعه ، انشعابات ، تجهیز جایگاه خبرنگاران ، راه مخصوص از جایگاه ویژه به داخل زمین ، تونل ورودی تیمهای به زمین ، جاده دسترسی ، مسیرهای ورودی تماشارگران از سوی شرکت توسعه تجهیز اماکن ورزشی کشور اختصاص یابد.

علی ترکاشوند از پیست دوچرخه سواری، استخر قهرمانی و سالن شش هزار نفری پورشریفی تبریز بازدید کرد.