کنفرانس سران عرب 2 بار در سال برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عکاظ، مهمترین توافق صورت گرفته در پایان نشست طرابلس که با حضور "معمر قذافی" رهبر لیبی، "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر، "جلال طالبانی" رئیس جمهور عراق، "علی عبدالله صالح" رئیس جمهور یمن، "شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی" امیر قطر و "عمروموسی" دبیرکل اتحادیه عرب برگزار شد، این بود که کنفرانس سران عرب در هر سال دو بار برگزار شود.

بر این اساس که یکی از این کنفرانس ها به شیوه گذشته برگزار شود و دومی تنها جنبه مشورتی داشته باشد.

خاطر نشان می شود سران این پنج کشور عربی علاوه بر این توافق، به نتایج دیگری نیز دست یافتند که به برخی از آنها اشاره می شود؛

- تلاش در راستای تشکیل اتحادیه کشورهای عربی

- برگزاری کنفرانس های تخصصی عربی در زمینه های فرهنگی و توسعه

- افزایش تلاش ها در زمینه تشکیل پارلمان عرب

- فراهم کردن مقدمات تشکیل دادستانی اعراب

- ایجاد نیروهای حافظ صلح در بین کشورهای عربی

"هوشیار زیباری" وزیرخارجه عراق با اشاره به جو مثبت مذاکرات روزگذشته میان سران 5 کشور عربی اظهار داشت: این گفتگوها در راستای افزایش همکاری ها میان کشورهای عربی بسیار موثر بوده است.