علیرضا بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: محورهای این همایش مسائلی نظیر جراحی‌ها، احیاء و فوت نوزاد، دیابت حاملگی، نارسی، تغذیه و عفونتهای نوزادی، ناهنجاری مادرزادی، تکامل ریه و مغز جنین، تأخیر رشد داخلی رحمی، تشخیص و درمانهای پریناتال و سایر بیماری‌های نوزادی خواهد بود.

وی ادامه داد: در این همایش جدیدترین مطالب در خصوص سلامت نوزادان و پریناتولوژی از دیدگاه علمی و جدیدترین پروتکل‌های اجرایی در این خصوص به سمع و نظر میهمانان خواهد رسید.

بیگلری افزود: تعداد شرکت‌کنندگان در این همایش را 500 نفر ذکر کرد و افزود: با توجه به اهمیت سلامت نوزاد امیدواریم این همایش بتواند در داخل استان و در سطح کشور حیطه‌های جدیدی را برای تبادل اطلاعات پیش روی مدعوین و سایر متخصصان قرار دهد.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود: برگزاری کارگاه‌های جانبی از جمله کارگاه احیاء نوزاد و اکسیژن درمانی، تهویه مکانیکی نوزاد و NCPAD، سونوگرافی و چالش‌های زایمان و همچنین نمایش تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در 10 غرفه نمایشگاهی از برنامه‌های دیگر این همایش خواهد بود.