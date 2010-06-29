اخبار کوتاه ورزشی از استان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، عظیم قیچی ساز هیمالیا نورد تبریزی به همراه یک تیم بین المللی راهی نپال شد تا به قله نانگاپاربات صعود کند.

تیم کوهنوری بین المللی متشکل از کوهنوردان کشورهای مختلف جهان راهی نپال شدند تا به این قله بالای هشت هزار متری صعود کنند.

اعجوبه کوهنوردی تبریز عظیم قیچی ساز که سابقه صعود به هیمالیا را بدون کپسولهای اکسیژن به همراه تیم ملی بانوان و صهود به گاشربروم و قله های بالای هشت هزار متر را در کارنامه درخشان خود دارد و تنها کوهنورد ایرانی این تیم بین المللی و جهانی معتبر است.

این تیم بین المللی کوهنوردی را کوهنوردانی از کشورهای ایتالیا، کره جنوبی، اسپانیا، کشورهای اروپایی شرقی، کشورهای اسکاندیناوی و کانادا تشکیل داده است.

لیلا بیگ نژاد با کسب مدال برنز به اردوی تیم ملی کاراته بانوان دعوت شد

مسابقات کاراته انتخابی تیم ملی بانوان ایران در فریدون شهر بابلسر با حضور تمامی استانها برگزار گردید و لیلا بیگ نژاد با کسب مدال برنز به اردوی تیم ملی کاراته بانوان دعوت شد.

در مسابقات کاراته انتخابی تیم ملی بانوان ایران لیلا بیگ نژاد در رشته کومیته انفرادی وزن 61- با کسب مقام سوم کشوری موفق به حضور در اردوی تیم ملی ایران شد.

تیراندازان آذربایجان شرقی در لیگ برتر سلاح‌های بادی استارت زدند

هفته اول چهارمین دوره لیگ برتر تیراندازی سلاح‌های بادی جمعه به میزبانی اصفهان برگزار شد و تیم تیراندازی آذربایجان شرقی استارت حضور در لیگ برتر را زد.

هفت تیم شرکت کننده اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی، همدان، مرکزی، باشگاه مقاومت، دانشگاه علوم انتظامی و نیروی زمینی ارتش هفت تیمی هستند که در بخش آقایان شرکت داشتند.که در رشته تفنگ و تپانچه بادی با هم به رقابت پرداختند.

در رشته تپانچه بادی 10 متر، باشگاه مقاومت با امتیاز تیمی 1691، نیروی زمینی با 1688 و دانشگاه علوم انتظامی با 1674 به ترتیب اول تا سوم شدند.

در رشته تفنگ بادی نیز دانشگاه علوم انتظامی با امتیاز تیمی 1745‌، هیأت فارس با 1736 و باشگاه مقاومت با 1734 مکان‌های اول تا سوم را از آن خود کردند.

گسترش فولاد تبریز قهرمان لیگ بدمینتون آذربایجان شرقی شد

هفتمین دوره مسابقات لیگ بدمینتون آذربایجان شرقی با قهرمانی تیم گسترش فولاد تبریز به پایان رسید.

در این مسابقات که با حضور شش تیم از شهرستان های استان و به صورت دوره ای در سالن گنجویان تبریز برگزار شد تیم گسترش فولاد تبریز با شکست تمامی حریفان مقام اول این دوره را به خود اختصاص داد.

تیم های شرکت پالایش نفت تبریز و تربیت بدنی شهرستان مراغه نیز به ترتیب در رده های دوم و سوم این دوره از مسابقات ایستادند.

وحید باباپور، علی هفت برادران، آرمین ضرغامی و هادی یوسفی اعضا تیم گسترش فولاد در این مسابقات را تشکیل می دادند و مربیگری این تیم بر عهده سعید سقای اسلامی و سرپرستی آن بر عهده ابراهیم قیاسی بود.

رقابت استاد بین المللی اصغر گلی زاده با 100 شطرنج باز روستایی

استاد بین المللی اصغر گلی زاده شطرنجباز آذربایجان شرقی صبح روز جمعه از ساعت 10 قبل از ظهر برای اولین بار در آذربایجانشرقی با روستاییان رقابت خواهد کرد.

فرهمند رییس هیئت ورزشهای روستایی و عشایری شهرستان تبریز هدف از برگزاری این رقابت را توسعه شطرنج و استعدادیابی در روستاهها عنوان کرده است.

استاد بین المللی اصغر گلی زاده رقابت خود را با 100 شطرنجباز در سالن ورزشی روستایی کوجوار شهرستان تبریز برگزار خواهد کرد.

استاد بین المللی اصغر گلی زاده شطرنجباز آذربایجانشرقی یک هفته پیش رقابت مهیج و ماراتن گونه ای با 200 شطرنجباز در سالن 6000 نفری پورشریفی داد.

در این رقابت مهیج و فشرده استاد بین المللی اصغر گلی زاده با 200 شطرنجباز که در دو رده بانوان و آقایان و در تمامی رده های سنی از 5 ساله تا 70 ساله از ساعت 10 قبل از ظهر آغاز شد در پایان این رقابت که ساعت 20.30 شب پایان یافت اصغر گلی زاده با 4 باخت از سینا صاعمی ، سپاسی ، سعید ثروین و ناصر فتحی ، 13 مساوی و شکست دادن 183 به کار خود پایان داد.

برای اولین بار برای آذربایجانشرقی است که رقابتهای شطرنج آزاد چشم باز به صورت رقابت با نفرات زیاد در تبریز برگزار شد و رکورد این گونه رقابتها در ایران از آن مرتضی مهجوب است که با 500 شطرنجباز رقابت کرده بود.