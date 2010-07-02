خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: فصوص الحکمه یکی از کهنترین و با ارزشترین متون فلسفی است که از دیر باز مورد توجه برگان فلسفه قرار داشته است، هرچند بحثها و جدلهای فراوانی در ان باره وجود داشته است که آیا فصوص الحکمه از آثار ابنسیناست یا فارابی. فیلسوفان نام آوری چون میرداماد و شخصیتهای بزرگ معاصری همانند هانری کربن فصوص الحکمه را از نوشتههای فارابی به شمار آوردهاند.
یکی از کهن ترین شروح فصوصالحکمه، شرحی است که میر اسماعیل حسینی شنب غازانی، یکی از شاگردان بنام جلال الدین دوانی و از متفکران بزرگ قرن نهم هجری به رشته تحریر درآورده است که با حواشی میر محمد باقر داماد همراه شده است و هم اکنون به همت علی اوجبی از سوی انتشارات حکمت در دسترس علاقهمندان قرار گرفته است.
محمد بن طرخان، معروف به ابونصر فارابی، در سال 260 ق. در روستایی نزدیک فاراب در خراسان قدیم به دنیا آمد. وی از بزرگترین دانشمندان اسلامی قرن چهارم هجری بوده و به معلم ثانی، استاد الفلاسفه و مَلک الحکما معروف است.
وی آثار ارسطو و افلاطون را در کتابها و رسالههای خود شرح، تفسیر و نقد کرد به نحوی که شاید بتوان گفت آشنایی دوباره جهان با آثار این فیلسوفان مرهون دانش و تلاش ابونصر فارابی است.
نوشتههای به جا مانده از فارابی همگی کوتاه و نغزند و میتوان گفت تمامی رسایلی که در ساحت حکمت نظری از او باقی مانده است، چیزی جز آموزههای فلسفه یونانی نیست. اما بیراه نیست اگر گفته شود تنها نوشتهای که چهره یک حکیم مسلمان از فارابی را ترسیم میکند، همین رساله فصوص الحکمه است.
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