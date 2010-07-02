خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: فصوص الحکمه یکی از کهنترین و با ارزشترین متون فلسفی است که از دیر باز مورد توجه برگان فلسفه قرار داشته است، هرچند بحثها و جدلهای فراوانی در ان باره وجود داشته است که آیا فصوص الحکمه از آثار ابن‏سیناست یا فارابی. فیلسوفان نام آوری چون میرداماد و شخصیتهای بزرگ معاصری همانند هانری کربن فصوص الحکمه را از نوشته‏های فارابی به شمار آورده‏اند.



یکی از کهن ترین شروح فصوص‏الحکمه، شرحی است که میر اسماعیل حسینی شنب غازانی، یکی از شاگردان بنام جلال الدین دوانی و از متفکران بزرگ قرن نهم هجری به رشته تحریر درآورده است که با حواشی میر محمد باقر داماد همراه شده است و هم اکنون به همت علی اوجبی از سوی انتشارات حکمت در دسترس علاقه‏مندان قرار گرفته است.

محمد بن طرخان، معروف به ابونصر فارابی، در سال 260 ق. در روستایی نزدیک فاراب در خراسان قدیم به دنیا آمد. وی از بزرگترین دانشمندان اسلامی قرن چهارم هجری بوده و به معلم ثانی، استاد الفلاسفه و مَلک الحکما معروف است.

وی آثار ارسطو و افلاطون را در کتابها و رساله‏های خود شرح، تفسیر و نقد کرد به نحوی که شاید بتوان گفت آشنایی دوباره جهان با آثار این فیلسوفان مرهون دانش و تلاش ابونصر فارابی است.

نوشته‏های به جا مانده از فارابی همگی کوتاه و نغزند و می‏توان گفت تمامی رسایلی که در ساحت حکمت نظری از او باقی مانده است، چیزی جز آموزه‏های فلسفه یونانی نیست. اما بیراه نیست اگر گفته شود تنها نوشته‏ای که چهره‏ یک حکیم مسلمان از فارابی را ترسیم می‏کند، همین رساله فصوص الحکمه است.