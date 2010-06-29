  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۸ تیر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۶

کانونهای محلی در تمامی نواحی پایتخت تا پایان سال تشکیل می شود

کانونهای محلی در تمامی نواحی پایتخت تا پایان سال تشکیل می شود

مدیرعامل سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران گفت: تا پایان امسال کانون های محلی (CBO) در تمامی 127 ناحیه شهر تهران تشکیل می شود تا شبکه کانونهای تشکلهای غیردولتی محلات تکمیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد روزبهانی این اقدام را برای توسعه تصدی گری تشکلهای غیردولتی در فعالیتهای مدیریت شهری دانست و گفت: اکنون نیز هر منطقه تعدادی از این کانونها یا شبکه های محلی را دارد ولی باید این کار شبکه ای شود.

به گفته وی، هر ناحیه از شهر تهران، دست کم صاحب یک کانون غیردولتی محلی می شود، افزود: اکنون کانونهای بیش از 70 درصد نواحی شکل گرفته و با سازمان رفاه و خدمات اجتماعی مرتبط شده اند.

مدیرعامل سازمان رفاه و خدمات اجتماعی درباره عملکرد کانونهای غیردولتی فعال در حوزه عملکرد سازمان متبوعش اظهار داشت: این کانونهای موجود در سطح مناطق همین مدل و شورای هماهنگی فعالیتهای تشکل های غیردولتی را که در ستاد (واقع در سازمان رفاه و خدمات اجتماعی) هست را در سطح منطقه شان تعریف می کنند.

او گفت : به تمام کانونهای محلی که در نواحی شان مستقر هستند، در مرکز خدمات اجتماعی مناطق، دفتری تخصیص داده شده تا این شورا را تشکیل دهند.

روزبهانی افزود: طرحی به عنوان تشکیل کانونهای محلی یا CBO ها در دو سه سال گذشته در معاونت اجتماعی مناطق تعریف شده که این شوراها یا کانونها بتوانند بر اساس دستور العمل ویژه ای که برایشان درنظر گرفته شده، تشکیل شوند.


 

کد مطلب 1108741

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها