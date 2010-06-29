به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه صبح سه شنبه در نشست خبری در محل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران برگزار شد به سئوالات خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ داد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه پس از صدور قطعنامه برخی از کشورها اعلام کردند که مواد این قطعنامه را اجرایی خواهند کرد، آیا اجرای این قطعنامه از سوی آنها اقدام خصمانه ای علیه ایران خواهد بود اظهار داشت: گاهی کشورها را در وضعیت خاصی قرار می دهند تا حرف حقوقی و بین المللی بزنند. به این صورت که آیا شما تصمیمات شورای امنیت را قبول دارید یا خیر؟ که کشورها هم پاسخ می دهند بله قبول داریم.

متکی افزود: یک مطلب مهم کارآمد بودن این قطعنامه ها است. تصور ما این است برای صادر کنندگان قطعنامه نیز روشن است قطعنامه ها هیچ وقت جز زمانی که موفق شوند با حربه روانی دل طرف مقابل را خالی کنند عملیاتی نبوده است.

وزیر خارجه گفت: اروپاییها لیست بلندی از نقض قطعنامه ها دارند این را خودشان به ما گفتند امروز ساده ترین کار در دنیا تجارت است ما نیز برای حرکتهای ایذائی طراحیهایی کرده ایم و پاسخ مناسب را خواهیم داد.

وی ادامه داد: ما در یک منطقه حساس و مهم زندگی می کنیم. همیشه شعار ما این بوده که خلیج فارس به لحاظ اقتصادی و امنیت تولید انرژی و امنیت کشتیرانی باید از سوی همگان حمایت شود. امنیت امری یکپارچه است و نمی توانیم آن را تفکیک کنیم. بنابراین ما در حوزه مناسبات اقتصادی با تدابیر ویژه ای که نظام طی 5 سال اخیر اتخاذ کرده است هیچ مشکلی نداریم.

وزیر خارجه افزود: جنگ روانی که دشمن طراحی کرد در یک جنگ نرم متقابل به حیثیت زدایی از شورای امنیت تبدیل شده است و شورای امنیت باید برای چرایی تصویب قطعنامه ها به افکار عمومی دنیا پاسخگو باشد.

متکی با بیان اینکه 20 گزارش آژانس حکایت از عدم وجود نشانه هایی از انحراف در فعالیت هسته ای ایران دارد، گفت: با این وجود قضاوت ناعادلانه می کنند و حکم تنبیهی صادر می کنند آیا این حکم تنبیهی برای جرم واقع شده است؟

وی گفت: این در حالیست که شما در برابر یک جرم مبین دیگری که آشکارا یک رژیم قوانین بین المللی را نقض کرده است و انسانهایی را در آبهای بین المللی به شهادت رسانده سکوت کرده اید آیا این رویکرد دوگانه قابل دفاع است؟

وزیر خارجه تاکید کرد: شمابا قطعنامه خواستید جنگ روانی علیه ایران به راه بیندازید حال خودتان دچار جنگ شده اید. به نظر می آید آنها که می خواستند منطقه را تحت سلطه خود درآورند خود اسیر منطقه شده اند.

دنیا نمی خواهد منتظر همه تستهای غلط آمریکا باشد

خبرنگاری نظر وزیر خارجه را در خصوص اظهارات بان کی مون دبیر کل سازمان ملل مبنی بر ادامه مذاکرات با ایران جویا شد، که متکی گفت: برخی اظهار نظر کرده اند که تحریم ها راه حل دیپلماتیک را مسدود نمی کند برخی نیز گفتند تحریم ها برای آن است که راه حل دیپلماتیک را دنبال کنیم برای همین فردای بعد از قطعنامه خواستار مذاکره شدند.

وی افزود: موضع ما در خصوص مذاکره مشخص بوده است. چرچیل می گفت "آمریکایی ها تا همه راه حل های غلط را تجربه نکنند به رویکرد صحیح روی نمی آورند". اما دنیا که نمی خواهد منتظر همه تست های غلط آمریکا باشد. آنها 8 سال رویکرد غلط در افغانستان داشته اند. جامعه جهانی تا کی باید تاوان سیاست های غلط آنها را بدهد این حربه باید کنار گذاشته شود که اول تهدید کنند و سپس خواهان مذاکره باشند ما همیشه مذاکره را مد نظر داشته ایم شما چرا عجله کردید به سمت قطعنامه رفتید. یک هدف از تصویب قطعنامه داشتند و آن حفظ وجهه بود بعد گفتند قطعنامه دادیم که بعد مذاکره کنیم.

متکی گفت: اما آنها که پشت میز مذاکره تهران بودند به قطعنامه رای منفی دادند ما مرتب نان خود می خوریم و به اینها نصیحت می کنیم. گوش هم نمی گیرند اگر قرار بود ادامه سیاست های بوش نتیجه دهد در همان دوره بوش نتیجه می داد.

وزیر خارجه تاکید کرد: سازمان ملل رسالت مهمی دارد و باید جایگاه خود را حفظ کند من در ملاقات با بان کی مون در نیویورک توصیه جدی به ایشان کردم که دبیر کل باید در تحولات نقش آفرینی داشته باشد ملت ها خواهان این نیستند که در ویترین های تصمیمات بین المللی قدرت دروغگو و کم فکر و بی استراتژی را ببینند، چون آنها باید تاوان این آزمایشات را پس دهند.

وی با اشاره به اعلام چارچوب مذاکرات ایران با کشورهای غربی از سوی رئیس جمهور در روز گذشته یاداور شد: ما بر اساس این چارچوب ها دیپلماسی را در دست تنظیم داریم و نگاهمان حمایت از مذاکرات است اما نباید از مذاکرات به عنوان ابزار استفاده کنند تهدید ایران به حمله نظامی قبل از اینکه به عنوان واقعیت قابل اجرا و در دستور کار باشد به عنوان ابزار برای اهداف دیگر مطرح بوده است.

متکی خاطر نشان کرد: در دوره بوش که مدام صحبت از روی میز بودن گزینه نظامی مطرح بود برخی کشورها و سرویس های اطلاعاتی خبر می آوردند که فلان جا و فلان زمان حمله نظامی علیه ایران صورت خواهد گرفت اما چیزی که به سئوال جدی مطرح بود این بود که آنها این ظرفیت را دارند که یک سری شیطنت ها و حرکت های ایضایی داشته باشند آنچه برای آنها قابل محاسبه نیست که پیامدهای این اقدامات چه خواهد بود هم اکنون نیز در مفروضات موجود تغییری ایجاد نشده است ما در دوره بوش گزینه نظامی نسبت به ایران را منتفی می دانستیم. منطق ما این بود که آمریکا چطور می خواهد این جبهه را فرماندهی کند آیا می خواهد از مرز چین تا مرز فلسطین این جبهه را فرماندهی کند بنابراین شانسی برای آمریکا نمی بینیم چه برسد به فرزند نامشروع غرب که در بحران منطقه ای خود گرفتار آمده و انشاءالله این گرفتاری تا شکست کامل آن ادامه خواهد یافت.

نامه های مربوط به گروه وین و خانم اشتون در دست تهیه است

وی در پاسخ به این سئوال که رئیس جمهور در مصاحبه روز گذشته تاکید کرده است طرف گفتگوی ایران صرفا 1+5 نخواهد بود آیا طرف ها محدود به برزیل و ترکیه خواهند بود یا کشورهای دیگر نیز اضافه خواهند شد و همچنین آیا نامه های شما به کشورهای شورای امنیت و پاسخ شما به گروه وین و خانم اشتون ارسال شده است گفت: نامه های وزیر خارجه به کشورهای عضو شورای امنیت ارسال شده است همچنین نامه های مربوط به گروه وین و خانم اشتون در دست تهیه است که پس از نهایی شدن اطلاع رسانی می شود.

وی در خصوص مذاکرات گفت: برزیل و ترکیه نقش فعالانه و عدالت محورانه در دیپلماسی پیرامون مسئله تبادل سوخت داشتند آنها بر اساس خواست گروه وین و نامه رسمی رئیس جمهور آمریکا انگیزه های بیشتری پیدا کردند که در این ماجرا نقش آفرین باشند ما نیز از آن حمایت کردیم.

متکی ادامه داد: بیانیه تهران در حقیقت اوج این همکاری سازنده بین 3 کشور است که در آن مقطع کسانی که تصور نمی کردند این موافقت حاصل شود در یک شتابزدگی وارد بحث قطعنامه شدند. جالب است در پاسخی که در چرایی صدور این قعطنامه دادند گفتند چون نزدیک سالروز شلوغی های تهران بود به خاطر همین در صدور قطعنامه عجله کردیم که معتقدم این نکته قابل توجه رسانه ها باشد.

وزیر خارجه در خصوص مذاکرات با 1+5 گفت: بحث مذاکره با 1+5 از مباحثی است که در سطح جهانی مطرح است فکر می کنیم طرف های چنین مذاکراتی را باید کارامد کرد برای گفتمانی جدید که بین ما و کشورهای مختلف می تواند شکل بگیرد مباحث را در دست بررسی داریم و معتقدیم باید مذاکرات رویکرد عام تری به خود بگیرد در این صورت به نتایج مهمتری خواهد رسید.

وی گفت: اینکه چه کشورهایی در مذاکرات قرار گیرند در دستور مشورت های ما در داخل قرار دارد. مشورت هایی را هم با بیرون آغاز کردیم که بعدا اطلاع رسانی خواهیم کرد.

متکی در پاسخ به این سئوال که نظر شما در خصوص شروط مذاکراه ای که از سوی رئیس جمهور مبنی بر اعلام موضع کشورهای مذاکره کنند نسبت به وضعیت هسته ای اسرائیل مطرح شد چیست و همچنین آخرین وضعیت شهرام امیری چگونه است گفت: وقتی بداخلاقی هایی می کنند و در روند طبیعی یک گفتگو اخلال روانی ایجاد می کنند باید شنونده پاسخ های منطقی باشند.

وزیر خارجه گفت: اگر عمده بحثشان امروز در دنیا مربوط به مسائل هسته ای است فقط سئوالات، سئوالاتی نیست که آنها مطرح می کنند سئوالات دیگری هم وجود دارند که دیگران مطرح کننده آنها هستند. اینکه ما مسیر نظاممندی را برای گفتگوها مطرح کنیم به این بستگی دارد که آنها نیز نسبت به مسئله هسته ای اسرائیل اظهار نظر کنند تا افکار عمومی دنیا با نگاه آنها آشنا شود.

دروغ آمریکا در موضوع شهرام امیری آشکار شد

وی در خصوص وضعیت شهرام امیری زائر ایرانی که در عربستان ربوده شد نیز گفت: ما مصرانه پیگیری های خود را از طریق عربستان و آمریکا از طریق دفتر حفظ منافع و دبیر کل سازمان ملل و دیگر کسانی که به نوعی در ارتباط با موضوع قرار می گیرند ادامه می دهیم. آخرین وضعیت خبرهایی است که دم خروس را آشکار کرد.

وزیر خارجه گفت: آنها می گفتند هیچ خبری از شهرام امیری ندارند البته آنها حضرت عباس ندارند اما قسم هایی می خوردند که معلوم نبود چه کسی بود. اما آشکار شد که چقدر راحت دروغ می گویند ما پیگیر موضوع هستیم امیدواریم هموطن ما هر چه زودتر به سوی خانواده و کشور برگردد.

ادامه دارد....