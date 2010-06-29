به گزارش خبرنگار مهر، در ابلاغیه ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به استانداران سراسر کشور آمده است: در اجرای قانون بودجه سال 1389 کل کشور، سهم اعتبار هر استان از محل جزء (56) ردیف "550000" قانون بودجه سال 1389 کل کشور تحت عنوان " اعتبارات خاص ارتقای شاخص‌های فرهنگی کشور" موضوع جدول شماره (14) قانون به شرح جدول پیوست در اختیار آن استان قرار می گیرد، ضروری است در اجرای بندهای (40) و (24) ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 شرح فعالیتها و عملیات مورد نظر بر اساس دستورالعمل پیوست به این معاونت نیز ارسال شود.

کل اعتبار ردیف " اعتبارات خاص ارتقای شاخص‌های فرهنگی کشور" بیش از 1333 میلیارد تومان است که سهم هر استان از این اعتبارات بدین شرح است: مرکزی 24.8 میلیارد تومان، گیلان 44.4 میلیارد تومان، مازندران 53.3 میلیارد تومان، آذربایجان شرقی 88.8 میلیارد تومان، آذربایجان غربی 53.3 میلیارد تومان، کرمانشاه 32.8 میلیارد تومان، خوزستان 88.8 میلیارد تومان، فارس 88.8 میلیارد تومان، کرمان 49.7 میلیارد تومان، خراسان رضوی 177.7 میلیارد تومان، اصفهان 88.8 میلیارد تومان، هرمزگان 24.8 میلیارد تومان، سیستان و بلوچستان 44.4 میلیارد تومان، کردستان 24.8 میلیارد تومان، همدان 32.8 میلیارد تومان، لرستان 32.8 میلیارد تومان، ایلام 17.7 میلیارد تومان، زنجان 17.7 میلیارد تومان، چهارمحال و بختیاری 17.7 میلیارد تومان، کهکیلویه و بویراحمد 17.7 میلیارد تومان، سمنان 17.7 میلیارد تومان، یزد 17.7 میلیارد تومان، بوشهر 17.7 میلیارد تومان، تهران 88.8 میلیارد تومان، اردبیل 20.4 میلیارد تومان، قم 62.2 میلیارد تومان، قزوین 20.4 میلیارد تومان، گلستان 29.3 میلیارد تومان، خراسان جنوبی 17.7 میلیارد تومان و خراسان شمالی 17.7 میلیارد تومان.

این تصمیم به منزله ابلاغ اعتبارات فوق، موضوع ماده (19) قانون برنامه و بودجه نیز است.

در این ابلاغیه می خوانیم: ارج گزاردن به مقوله فرهنگ و تاکید بر ارتقای سطح فرهنگی به ویژه در جریان دور سوم سفرهای استانی رئیس جمهور صبغه پررنگ تری یافته است. ارتقای شاخص های فرهنگی جامعه در گرو تلاش مدبرانه و در عین حال مسئولانه همه دست اندرکاران بخش فرهنگ می باشد تا ان شاء الله تمامی فعالیتهای فرهنگی با ابتناء بر دو بعد معرفت و محبت، چهره دیگری از کیفیت و سطح فرهنگی جامعه را رقم زند.

دستورالعمل حاضر بر اساس مصوبات کارگروه فرهنگ و هنر در جریان سفرهای استانی تدوین شده است و در این رابطه توجه به دو نکته حائز اهمیت است.

1- اصرار و تعمدی بر پیشنهاد فعالیت و پروژه در همه موارد و مصادیق ارائه شده نیست، بلکه تاکید بر انجام کارهای مشخص و ماندگار و موثر با توجه به اقتضائات فرهنگی، اجتماعی و امکانات در دسترس می باشد.

2- همه فعالیتها و عملیات ممکن در حوزه فرهنگ، منحصر به موارد ذکر شده نیست و امکان ارائه پیشنهاد در راستای هدف کلی ارتقای شاخص های فرهنگی استان در زمینه نرم افزاری و سخت افزاری وجود دارد.

کلیات

1- در اجرای بند 16 تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1389 ، 20 درصد از اعتبارات جدول 14 قانون با نظر و هماهنگی شورای عالی حوزه های علمیه برای حوزه های علمیه استانها اختصاص می یابد.

2- در اجرای بند مذکور 10 درصد از اعتبارات جدول 14 قانون با نظر سازمان تربیت بدنی برای ورزش اختصاص می یابد.

3- به منظور تعیین پروژه ها و فعالیت های مربوط به 20 درصد حوزه های علمیه کمیته ای متشکل از نماینده شورای عالی حوزه های علمیه، معاون برنامه ریزی استانداری و نماینده حوزه علمیه معین ( با معرفی شورای عالی حوزه های علمیه) تشکیل و تصمیمات آن به منزله مصوبه شورای برنامه ریزی استان می باشد.

4- دستگاه اجرایی طرح ها و فعالیتهای هزینه ای و عملیات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به 20 درصد حوزه های علمیه، شورای عالی حوزه های علمیه می باشد که از طریق تفویض اختیار مبادله موافقتنامه به یک نماینده و تعیین عامل ذیحساب از سوی ذیحساب شورای عالی به انجام خواهد رسید.

اهداف

1- تعمیق معرفت دینی و ترویج باورها و ارزش های دینی

2- تقویت هویت ملی، انقلابی و اسلامی

3- پیشرفت و تعالی فرهنگ استان

4- اصلاح و تقویت رفتارهای مردم بر اساس باورها و ارزش های اسلامی

سیاست های اجرایی:

1- توزیع اعتبارات بر اساس رعایت عدالت، اولویتها، نیازها، ظرفیتها و توانمندیها

2- استفاده از ظرفیت های خالی مکان ها و تجهیزات موجود دولتی، عمومی و اماکن مذهبی

3- برنامه ها و فعالیت های فرهنگی معطوف به کار فرهنگی موثر و منتج به محصول باشد.

4- توزیع اعتبارات فرهنگی در سطح استان با رویکرد کیفیت گرایی

5- استفاده از منابع انسانی واجد صلاحیت و تلاش در جهت ارتقا و توانمندسازی آنها

6- تاکید بر ساماندهی و هم افزایی فعالیتها

7- نظارت دقیق بر هزینه کرد بودجه و ارزیابی عملکرد و ارسال به موقع گزارشها به دستگاههای ذیربط

8- استفاده از مطالعات راهبردی و کاربردی به ویژه مطالعات آینده پژوهی در برنامه ریزی های فرهنگی

محورها

محور اول: ساماندهی و توسعه فعالیتهای فرهنگی و دینی با محوریت مساجد و گسترش فضاها و اماکن دینی و مذهبی

1- ساماندهی و کمک به احداث، تکمیل، تجهیز و بهداشت مساجد، مصلاها، بقاع متبرکه، حسینیه ها و خانه های عالم بر اساس معماری اسلامی- ایرانی، به ویژه در جهت توانمند سازی و خودکفایی اماکن مزبور در تامین هزینه ها.

2- تقویت بعد عبادی، مراسم مذهبی و آموزش دینی و کمک به توسعه و غنی سازی فعالیتها و برنامه های فرهنگی و دینی در مساجد و اماکن مذهبی

3- طراحی و استقرار سامانه اطلاعات جامع مساجد و اماکن مذهبی

4- کمک به توسعه و تجهیز کانونها و نهادهای مرتبط با مساجد و اماکن مذهبی استان از قبیل: کانون های فرهنگی و قرآنی، بسیج،کتابخانه و مشاوره های اخلاقی و خانواده

5- فضاسازی و افزایش جاذبه های لازم در اماکن مذهبی و فرهنگی استان

6- کمک به احداث، تجهیز و بهداشت نمازخانه در مدارس، مراکز آموزش عالی، مجموعه های ورزشی، اماکن عمومی و بین راهی استان

7- کمک به تدوین و اجرای برنامه در جهت ارتقای فرهنگ نماز و افزایش نمازگران و مخاطبان مساجد

8- توانمند سازی و آموزش متولیان مساجد و اماکن مذهبی

9- تشویق و حمایت ویژه از مساجد فعال و موفق و ترویج مساجد الگو در سطح استان

10- کمک به هیئت های مذهبی در راستای ترویج معارف اسلامی و احیا و زنده نگه داشتن نام، یاد و فرهنگ اهل بیت (ع)

محور دوم: تحکیم بنیان خانواده و توسعه و تقویت فعالیت های فرهنگی بانوان

1- کمک به اجرای برنامه های تحکیم و تقویت بنیان خانواده و آموزش آیین زندگی متعالی و اخلاقی با همکاری حوزه های علمیه

2- کمک به برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی کوتاه مدت: مدیریت منزل؛ همسرداری و خانه داری، تربیت کودک، تغذیه، بهداشت، اشتغال در منزل، کمک های اولیه، آداب و اخلاق، احکام و معارف اسلامی

3- کمک به تهیه و اجرای طرح ها و برنامه های ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و پوشش های محلی مطابق با موازین شرعی

4- حمایت از توسعه و تقویت واحدهای تخصصی مشاوره و راهنمایی خانواده در استان

5- کمک به توانمندسازی بانوان برای مشاغل خانگی و راه اندازی بازارچه های صنایع دستی در سطح استان

6- کمک به ایجاد صندوق قرض الحسنه ویژه بانوان نیازمند با تاکید بر تسهیل شرایط اعطای وام

7- توسعه استفاده از نرم افزارها، کتب و نشریات مربوط به خانواده با محتوای اعتقادی و اخلاقی و نشر آن به ویژه در اماکن مقدس و مکان های عمومی از قبیل: ترمینالها، پارکها، مطب ها، سایل حمل و نقل عمومی

8- کمک به توسعه سازمانها و شبکه های مردم نهاد بانوان در جهت تقویت و ترویج باورها و ارزش های اسلامی

محور سوم: ارتقای فرهنگ عمومی و توسعه کمی و کیفی فعالیتها و فضاهای فرهنگی با تاکید بر معارف، معیارها و ارزش های والای اسلامی

1- حمایت از برنامه های تبیین و ترویج گفتمان امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری "مدظله العالی"

2- بهبود فرهنگ کار و تلاش، کارآفرینی، وجدان کاری، خوداتکایی، صرفه جویی و پرهیز از اسراف

3- تقویت و ارتقای نشاط اجتماعی از طریق ابزارها، شیوه ها و فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و هنری در چارچوب ارزش های اسلامی

4- کمک به اجرای برنامه هایی با موضوع مهدویت، بصیرت و عرفان ها و آیین های نوظهور

5- کمک به احداث، تکمیل، ساماندهی، توسعه و تجهیز مجتمع ها، مراکز، تشکل ها، انجمن ها و کانون های فرهنگی، هنری و پرورشی سطح استان

6- کمک به تهیه و توزیع کتاب، پوستر و نرم افزارهای فرهنگی- هنری در زمینه های معارف و ارش های دینی، اخلاقی و سنت و آداب و رسوم، مقاطع تاریخی منطقه و حمایت از ایجاد فروشگاههای محصولات فرهنگی- هنری

7- حمایت و تجلیل از مشاهیر دینی و علمی از طریق نشر آثار و ترویج افکار آنان در رسانه ها و مراکز علمی و دانشگاهی

8- حمایت از مولفان برجسته، مترجمان، ناشران نمونه به ویژه کمک به ترجمه و انتشار آثار فاخر دینی، ادبی و هنری در استان

9- کمک به انجام مطالعات آینده پژوهی فرهنگی و مطالعات راهبردی با تاکید بر شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید مربوط به فرهنگ استان

10- کمک به اجرای طرح ها و برنامه ها و مناسبت های مذهبی و ملی معطوف به تقویت وحدت و همبستگی ملی .

11- برگزاری اردوهای فرهنگی و زیارتی- سیاحتی برای اقشار محروم به ویژه جوانان و نوجوانان

12- احداث، تکمیل، فعال سازی و تجهیز کتابخانه های عمومی، راه اندازی کتابخانه های سیار، تقویت کتابخانه های مدارس با تاکید بر مقطع ابتدایی و برگزاری نمایشگاههای سالیانه کتاب درسطح استان

13- طراحی الگوی شادی برای مراسم اجتماعی، بر اساس ارزش های اسلامی مانند : جشن های ملی، مذهبی و قومی و مراسم عروسی در قالب لباس، گفتگو و رفتارهای متناسب

محور چهارم: ترویج فرهنگ پایداری، ایثار و شهادت، توسعه و تقویت فعالیتها و زیرساختهای فرهنگی ایثارگران

1- حمایت از مطالعه و تدوین نقش و جایگاه استان در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و کمک به احداث نماد های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و برگزاری یادواره و کنگره شهدا و ایثارگران استان

2- کمک به جمع آوری، تولید و تدوین آثار فاخر فرهنگی، هنری و ادبی ( شامل کتاب، فیلم، مستند، عکس، نرم افزار و ... ) و تهیه بسته ها و اجرای برنامه های فرهنگی، هنری و تبلیغاتی در زمینه فرهنگ ایثار، شهادت، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

3- کمک به ساماندهی گلزار شهدا و احداث مراکز فرهنگی جنب آن و احداث، تکمیل و تجهیز یادمان های شهدای گمنام در مدارس، دانشگاهها و مراکز عمومی و تاسیس، توسعه و تجهیز موزه شهدا و دفاع مقدس استان

4- حمایت از جمع آوری وصیتنامه، خاطرات، آثار، عکس، فیلم شهدا و ایثارگران در روستاها و شهرهای استان و تدوین و نشر آنها

5- کمک به توسعه و تجهیز پایگاهها و کانون های بسیج در سطح استان

6- حمایت و تشویق نخبگان علمی، فعالان فرهنگی و هنری شاهد و ایثارگر در استان

7- حمایت از اجرای طرح جامع گردشگری دفاع مقدس (راهیان نور)

محور پنجم: توسعه و تقویت برنامه های دینی، قرآنی، نهج البلاغه و سیره اهل بیت علیهم السلام، توسعه و تجهیز مراکز قرآنی، حوزه های علمیه و مدارس دینی

1- تقویت و ترویج فرهنگ قرآن، عترت و سیره معصومین (ع) و فعال سازی نهادها و کانونهای قرآنی و حمایت از برگزاری مسابقات، جشنواره ها و نمایشگاههای قرآن و عترت

2- حمایت از برنامه های آموزشی و پژوهشی قرآن، حدیث، اخلاق و معارف اسلامی

3- کمک به راه اندازی مرکز پاسخگویی به سئوالات شرعی و اعتقادی در حوزه های علمیه

4- تامین و توانمند سازی ائمه جماعات

5- کمک به تربیت طلاب صاحب نظر در مسائل جدید و مبلغان پاسخگو به مسائل و نیازهای روز

6- گسترش دعوت و پذیرش مبلغ در ایام محرم، صفر، رمضان، فاطمیه و ایام گردشگری مانند تعطیلات نوروز و تابستان

7- حمایت ازاستقرار دائم اساتید و مبلغین حوزوی مجرب دراستان

8- کمک به احداث، تکمیل و تجهیز حوزه های علمیه و مدارس علوم دینی برادران و خواهران

محور ششم: توسعه و تقویت کمی و کیفی فعالیت های هنری، رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی

1- کمک به برگزاری جشنواره های معماری های اسلامی، هنرهای تجسمی، ادبی، فیلم و نمایش در سطح استانی و ملی

2- حمایت از تدوین فیلم نامه ها و نمایش نامه های فاخر، تهیه فیلم، نمایش، مستند، سریال و پویانمایی از زندگانی مفاخر، مشاهیر، علما، شهدا و معرفی ارزش ها، فرهنگ انتظار و مهدویت، عاشورا، مقاطع تاریخی، میراث فرهنگی، آداب و رسوم محلی، رویدادهای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مزیت های نسبی و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در استان.

3- حمایت از برنامه های غنی سازی مطبوعات، نشریات و خبرگزاریهای استانی با تاکید بر حفظ ارزشها و ارتقای بینش اسلامی و انقلابی

4- کمک به تولید محتوای رسانه های اینترنتی و شبکه ای به منظور ترویج معارف و ارزش های اسلامی و انقلابی

5- ساماندهی وضعیت سینماهای موجود و نظارت بر عملکرد آنها در سطح استان

6- حمایت از خلق و خرید آثار هنرمندان استان منطبق با ارزش های اسلامی

محور هفتم: تقویت و توسعه امور و فعالیتهای فرهنگی و دینی جوانان و نوجوانان و افزایش نشاط و شادابی آنها

1- کمک به ارتقای فعالیتها و برنامه های فرهنگی، دینی و انقلابی در مدارس و دانشگاهها در زمینه معارف و مفاهیم اخلاقی و آداب اسلامی و مفهوم انتظار مصلح

2- حمایت از برنامه های غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان از قبیل برگزاری مسابقات، نمایشگاهها، اردوهای فرهنگی، سازندگی با رویکرد جهادی، زیارتی دانش آموزی، دانشجویی و انجام بازدیدهای علمی از پروژه ها و طرح های بزرگ ملی و استانی

3- کمک به برنامه های تعمیق و اشاعه باورهای دینی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتظار و مهدویت ویژه جوانان، دانشجویان و طلاب

4- کمک به تهیه و توزیع بسته های نرم افزاری فرهنگی و آموزشی معطوف به نیازهای نوجوانان و جوانان با مضامین فرهنگی، دینی، ملی و تاریخی

5- کمک به تهیه و اجرای طرح جامع ازدواج جوانان ( کمک تهیه و اجرای برنامه های آموزشی و ترویج فرهنگ ازدواج آسان، آگاه و پایدار جوانان) و حمایت از مشارکت خیرین ( حقیقی و حقوقی) در امر توسعه ازدواج

6- تسهیل ازدواج دانشجویی و اعطای امکانات خوابگاهی برای متاهلین

7- کمک به توسعه و تقویت فعالیتهای معطوف به تقویت مبانی دینی و ارزشی در مهدکودک ها، مدارس پیش دبستانی و کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان

محور هشتم: تکمیل، تجهیز و توسعه زیرساختهای ورزشی و حمایت از ورزش عمومی و قهرمانی

1- حمایت از توسعه و ترویج ورزش های پهلوانی، باستانی، عمومی و بومی، بر اساس مزیت های نسبی طبیعی و فرهنگی استان

2- کمک به ایجاد و تکمیل مجتمع های فرهنگی، ورزشی و تفریحی و بوستان های ورزشی ویژه بانوان و حمایت از ورزش بانوان با حفظ شئونات اسلامی در سطح استان

3- حمایت از توسعه و تقویت ورزش در مراکز کارگری، اداری و آموزشی استان به ویژه در مقاطع ابتدایی و راهنمایی

4- کمک به هیئت های ورزشی، توسعه ورزش حرفه ای و قهرمانی و حمایت از حضور تیم های ورزشی در رقابتهای استانی، ملی و بین المللی

5- حمایت از طرح های گسترش اخلاق در رفتارها و محیط های ورزشی استان

6- حمایت از فعالیت های فرهنگی و خیرخواهانه ورزشکاران مشهور

محور نهم: ساماندهی، توسعه فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و تبلیغی در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ایجاد زیرساختهای مربوط

1- حمایت از تکمیل و اجرای طرح جامع گردشگری استان

2- حمایت از طراحی و اجرای برنامه برای توسعه فرهنگ گردشگری، تهیه اطلس جامع گردشگری و فرهنگی، تبلیغ جاذبه های گردشگری و ایجاد راه اندازی پایگاههای اطلاع رسانی گردشگری با تاکید بر شناسایی مزیت های میراث فرهنگی و گردشگری و آداب و رسوم و آیین های اقوام در استان

3- کمک به تبدیل بناهای تاریخی استان به مراکز فعالیت های فرهنگی، هنری، کتابخانه و صنایع دستی

4- کمک به تکمیل و راه اندازی بازارچه های تولیدات صنایع دستی، با اولویت بانوان سرپرست خانوار و موزه های استان به ویژه مردم شناسی

5- حمایت از اعزام مبلغان و مشاوران دینی در ایام گردشگری

6- پشتیبانی از مستندسازی، آموزش، احیا، توسعه ، ترویج، طراحی و نمونه سازی صنایع دستی و ساماندهی کارگاه های صنایع دستی بومی، مزیت دار و شاخص استان

7- کمک به تجهیز کتابخانه تخصصی هنرهای سنتی و صنایع دستی و نگارخانه دائمی صنایع دستی استان

8- حمایت از ایجاد مراکز اقامتی و فرهنگی در مناطق گردشگری و زیارتی استان.