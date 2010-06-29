5 تصویر زیبا از چهره گرفته ماه / چهره ماه سرخ شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، نیمی از جهان می توانند ماه گرفتگی های جزئی و کلی را بر خلاف خورشید گرفتگی کامل مشاهده کنند. ماه گرفتگی جزئی اخیر که از ایران قابل رصد نبود روز شنبه مناطقی از غرب آمریکا تا لبه شرقی آسیا را پوشش داد و فرصت کافی برای تصویربرداری از این پدیده زیبا را برای دوستداران نجوم به وجود آورد.

بر اساس نقشه ای که سازمان ناسا از مسیر این ماه گرفتگی ارائه کرده است تنها بخشهای غربی آمریکای شمالی و جنوبی و بخشهای شرقی آسیا از جمله قسمتهایی از هند و چین، ژاپن، تایلند، اندونزی و استرالیا قادر به دیدن این رویداد آسمانی بوده اند.

نشنال جئوگرافیک اعلام کرده بود طی این رویداد سه ساعته زمانی که گرفتگی به اوج خود برسد، چهره ماه به سرخی خواهد گرائید زیرا تصویری که از این کره به زمین می رسد تحت تاثیر شکسته شدن نور خورشید در میان خاکسترهای آتشفشانی برخاسته از آتشفشان مشهور ایسلند باعث تغییر رنگ ماه خواهد شد. پدیده ای که در تصاویر نیز به خوبی آشکار است.

ماه گرفتگی بعدی که از نوع کامل خواهد بود در تاریخ 21 دسامبر 2010 رخ خواهد داد و در 11 جولای نیز آسمان در انتظار یک خورشید گرفتگی کامل قرار دارد.

در ادامه تصاویر زیبایی که از این ماه گرفتگی به ثبت رسیده است را مشاهده می کنید:

ماه گرفتگی از آغاز تا پایان

چهره سرخ ماه