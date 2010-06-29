به گزارش خبرگزاری مهر، کمال علیپور ادامه داد: در جلسه ای که شرکت ساماندهی صنایع ومشاغل شهر با نمایندگان سازمان بازرگانی استان تهران و اتحادیه طلا وجواهر داشت مقرر شد تا محل مناسب و امنی به منظور شکل گیری شهرک طلا در تهران در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه قرار است اتحادیه طلا وجواهر نسبت به تهیه طرح توجیهی و طرح کلی شهرک یا مجتمع اقدام کند اظهار داشت: در این طرح تمامی ظرفیتها وتسهیلاتی که قابل ارائه از سوی شهرداری است مدنظر قرار می گیرد.

علیپور با اشاره به اینکه موقعیت جغرافیایی محل مورد بررسی از مهمترین عوامل در ایجاد شهرک طلا است تصریح کرد: هم اکنون مکان سنجی ایجاد این شهرک طلا در دست بررسی است.

وی اضافه کرد: هدف از راه اندازی شهرک طلا، ساماندهی صنوف طلا و جواهر تهران است.



