ساختار بعثه مقام معظم رهبری تغییر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید علی قاضی عسکر در دیدار با کارکنان بعثه مقام معظم رهبری با تاکید بر چابک سازی مجموعه بعثه، شایسته سالاری را یک اصل مهم در این مجموعه دانست و افزود: با ارائه سیاستهای ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری به مجموعه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت تغییر در ساختار تشکیلات بعثه اجتناب ناپذیر است و با جمعی از کارشناسان و در یک دوره فشرده، طرح و برنامه های این تغییر ساختار تهیه و سپس مورد تائید واقع شد.

وی در ادامه تصریح کرد: پستهای سازمانی که در گذشته در بعثه ایجاد شده بود در مقایسه با ماموریتها و اهداف جدید بعثه بسیار محدود بود و از سوی دیگر مسئله موازیکاری در معاونتهای بعثه به چشم می خورد که باید برای آن چاره ای اندیشیده می شد تا از روزمره گی و دوباره کاری جلوگیری شود.

تصویب ساختار جدید بعثه

نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در ادامه افزود: به این منظور از ماهها قبل به معاونت مبنا به مسئولیت دکتر فلاح زاده ماموریت داده شد تا با استفاده از یک تیم کارشناسی خبره پروژه "تغییر در ساختار تشکیلات بعثه مقام معظم رهبری " را بررسی کند.

وی افزود: بابرنامه ریزیهای انجام شده توسط این تیم کارشناسی، ساختار جدید مشخص شده که به سرعت بررسی و مورد تائید قرار گرفت.

قاضی عسکر اعلام سیاستهای ابلاغی از سوی دفتر مقام معظم رهبری را سبب شفافیت بیشتر حوزه وظایف بعثه دانست و افزود: این ابلاغیه راه را برای برنامه ریزیهای مناسب تر در آینده هموار کرد.

نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی ساختار جدیدبعثه و زیر مجموعه های آن را سبب اطمینان خاطر کارکنان و مراجعان این مجموعه دانست و افزود: بعثه از جایگاه والایی در مقوله حج و زیارت برخوردار است و بر عملکرد سازمان حج و زیارت در سطح کلان نظارت می کند و اجرای سیاستهای کلان فرهنگی - اجتماعی در حوزه حج به نماینده ولی فقیه سپرده شده که این امر نیازمند یک تشکیلات قوی و کارآمد است.

تشکیل چند شورا و کمیته در بعثه

وی توجه به مقوله "مشورت " را اساس کارنمایندگی ولی فقیه دانست و افزود: در این راستا چند شورا و کمیته در بعثه مقام معظم رهبری فعال شده اند که در این میان می توان به "کانون اندیشه حج " و"کمیته عتبات و سوریه" و "شورای هماهنگی و برنامه ریزی " اشاره کرد . همچنین شورای عالی حج نیز با حضور ریاست جمهوری تشکیل شد و تصمیمات مناسبی نیز در انجا اتخاذ گردید .

قاضی عسکر ادامه داد: با متمرکز کردن برخی از امور در ساختار جدید از موازی کاری ها کاسته شده است و امید است با اتکا به اصل شایسته سالاری قدم های مهمی در راه برآوردن اهداف مورد نظر امام (ره) و مقام معظم رهبری برداشته شود.

کاهش دو معاونت بعثه

نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی همچنین از زحمات حجت الاسلام والمسلمین نواب (معاون سابق امور روحانیون) ،حجت الاسلام والمسلمین مهدوی (معاون سابق امور بین الملل بعثه مقام معظم رهبری ) قدردانی کرد. همچنین در این مراسم دکتر باقری به عنوان معاون امور بین الملل بعثه مقام معظم رهبری، حجت الاسلام والمسلمین دکتر مظلومی به عنوان معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری و دکتر فلاح زاده نیز به عنوان معاون توسعه و مدیریت منابع معارفه شدند.

معاونتهای امور روحانیون و آموزش و پژوهش و نیز معاونت مبنا و اجرایی بعثه مقام معظم رهبری در یکدیگر ادغام شده اند و مجموع معاونتها از پنج معاونت به سه معاونت کاهش یافته است.