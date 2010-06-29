به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، تا کنون نزدیک به 70 درصد داوطلبان کارت ورود به جلسه آزمون سراسری خود را دریافت کرده اند.

بر اساس برنامه زمانی تعیین شده کارتهای شرکت در آزمون کلیه داوطلبان گروههای آزمایشی کنکور سراسری 89 از روز 5 تیرماه در اختیار داوطلبان قرار داده شده و آخرین مهلت دریافت کارت نیز 9 تیرماه اعلام شده است.

داوطلبان باید با مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org و وارد کردن مشخصات کارت اعتباری، از کارت آزمون پرینت تهیه کنند.

داوطلبانی که در دو یا سه گروه آزمایشی شرکت کرده اند، باید نسبت به پرینت کارت دوم و یا سوم نیز اقدام کنند.



در صورتی که داوطلبان در بندهای نام خانوادگی و نام، شماره شناسنامه، سال تولد، سال اخذ و نوع دیپلم، شماره ملی، سری شناسنامه، محل تولد، شماره دانش آموزی، منطقه اخذ دیپلم، معدل کتبی نهایی دیپلم، محل اخذ مدرک ماقبل مدرک دیپلم، محل اخذ مدرک دیپلم، سال و محل اخذ مدرک دوره پیش دانشگاهی و استفاده از بورسیه آموزگار، کارمندان مغایرت دارند لازم است برای اصلاح موارد تا تاریخ 12 تیرماه نسبت به رفع نقص به سایت سازمان سنجش مراجعه و موارد را اصلاح کنند.

همچنین در صورتی که مغایرت در بندهای جنس، دین، زبان امتحانی، معلولیت و بهیار بودن باشد باید از روز دوشنبه 7 تیرماه تا 9 تیرماه به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص مراجعه کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت، اصل شناسنامه عکس دار و کارت ملی و ارائه آنها الزامی است.