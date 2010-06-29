بیوک رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در داخل محدوده پنج کیلومتری مرکز شهر خودروها با 65 درصد، ‌مصارف خانگی و واحدهای خدماتی با 25 درصد و صنایع با پنج درصد در صدر آلوده‌کنندگان محیط زیست هستند.

رئیسی به تشریح راهکارهای کاهش آلودگی هوای تبریز پرداخت و اظهار داشت: در محدوده 10 کیلومتری خارج شهر درصد بزرگی از منابع آلاینده هوا مربوط به صنایع بزرگ، ‌پالایشگاه‌ها، کوره‌های آجرپزی و کارخانجات هست که باید با توجه به این معیارها در داخل و خارج شهر برنامه‌ریزی صورت گیرد.

مدیر کل محیط زیست آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت اقدامات زیربنایی در مورد محیط زیست اظهار داشت: در این راستا ضرورت ارائه و تنظیم سند زیست محیطی برای آب، خاک و هوا ضروری است.

وی با بیان اینکه طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر تبریز توسط اداره کل محیط زیست آذربایجان شرقی تدوین شده است، گفت: در این طرح جامع علل و راهکارهای کاهش آلودگی هوا و وظایف دستگاه‌های مختلف شهری مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیر کل محیط زیست آذربایجان شرقی اظهار داشت: آلودگی هوای تبریز معادله‌ای چند مجهولی است و کاهش آلودگی هوای این شهر با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط به راحتی می‌تواند امکانپذیر باشد.

وی افزود: صنایع، شهرداری، اداره راه و ترابری، صدا و سیما، استانداری، راهنمایی و رانندگی، شرکت گاز و منابع طبیعی همچنین محیط زیست در این زمینه دخیل هستند.

بیوک رئیسی با اشاره به عوامل آلاینده محیط زیست و هوا در شهرها اظهار داشت: عوامل آلاینده و سهم آنها در محدوده پنج کیلومتری مرکز شهر و بیرون این محوطه متفاوت است.

رئیسی با بیان اینکه خودروها و ترافیک شهری از عوامل مهم در افزایش آلودگی هوای داخل شهری هستند، گفت: در بحث کاهش ترافیک شهری اقدامات موثری با هماهنگی شهرداری و راهنمایی و رانندگی و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: گازسوز کردن خودروها، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و بحث تقاطع‌های هم سطح در شهر از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه است.