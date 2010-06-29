حشمت الله اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: مشخص نبودن حدود مالکیت افراد با اراضی ملی باعث بوجود آمدن اختلافاتی شده بود که با سند درار کردن این اراضی بخش زیادی از این اختلافات حل شده است.

وی بیان کرد: در سال گذشته 653 فقره پرونده در این خصوص مختومه شده و بیش از 204 هکتار اراضی اعاده و یا از تصرف آنها جلوگیری شده است.

اکبریان یادآور شد: همچنین در سال گذشته شش هزار و 903 سند مالکیت در این استان صادر شد که از این تعداد 108جلد مربوط به اراضی دولتی بوده است.

وی ایجاد بانک اطلاعاتی املاک را یکی برنامه های جدی سازمان در سال گذشته عنوان کرد و بیان داشت: هم اکنون این بانک اطلاعاتی 95 درصد پیشرفت کاری داشته است.

اکبریان همچنین میزان وصولی بانکها از طریق اجرای ثبت در استان را در سال گذشته سه میلیارد و 700 میلیون ریال عنوان کرد.