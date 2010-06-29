به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، در 14 هفته نخست امسال میزان تبادل انرژی برق جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه به بیش از دو هزار و 452 گیگاوات ساعت رسید.

این میزان تبادل انرژی در مقایسه با زمان مشابه پارسال 340 گیگاوات ساعت افزایش یافته است. از این میزان تبادل انرژی، سهم واردات برق برابر 1/737 گیگاوات ساعت و میزان صادرات برق معادل یکهزار و 715 گیگاوات ساعت است.

امسال در دوره مورد بررسی، میزان واردات برق 04/43 درصد و میزان صادرات برق 43/7 درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است.

ایران در ماههای کم مصرف، مازاد تولید شبکه برق خود را به کشورهای منطقه صادر و در ماه های پرمصرف کمبود برق مورد نیاز را از این کشورها وارد می کند.

