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۸ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۴۲

مرحله دوم مسابقات انتخابی تیم ملی ووشو برگزار می‌شود

مرحله دوم مسابقات انتخابی تیم ملی ووشو برگزار می‌شود

مسابقات انتخابی تیم ملی ووشو در بخش ساندا فردا چهارشنبه و در پایان مرحله سوم اردوی آماده سازی این تیم آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی ووشو کشورمان در هر دو بخش ساندا و تالو خود را آماده حضور در بازی‌های آسیایی گوانگژو می کند. کادر فنی تیم ملی ووشو در نظر دارد با برگزاری رقابت‌های انتخابی به صورت دوره‌ای ترکیب نفرات اصلی این تیم را مشخص کند.

تاکنون یک مرحله از مسابقات انتخابی تیم ملی ووشو پشت سر گذاشته شده است و مرحله دوم این رقابت‌ها نیز فردا چهارشنبه در مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد. بر همین اساس در بخش آقایان و در وزن 56- کیلوگرم مسعود انصاری مقابل بهزاد منوری قرار خواهد گرفت و سلمان ترکی نیز به مصاف علی حسین پور می رود.

در وزن 60- کیلوگرم هم علی یوسفی با سعید قاضی به مبارزه خواهد پرداخت، وحید ببری و جواد آقایی نیز در وزن 65- کیلوگرم به مصاف یکدیگر می روند. همچنین در وزن 70- کیلوگرم امید زارع رفیع و مجتبی حسین زاده مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت و در وزن 75- کیلوگرم نیز دیداری انجام نخواهد شد.
 
در بخش بانوان و در وزن 52- کیلوگرم نیز راضیه طهماسبی، خدیجه زینال زاده، الهه منصوریان و زهرا بساطی با یکدیگر مبارزه می کنند و در وزن 60- کیلوگرم هم خدیجه آزادپور، شهربانو منصوریان، صدیقه دریایی و زهرا کریمی در مسابقه انتخابی حضور پیدا می کنند.
 
این مرحله مسابقه انتخابی دومین دوره مسابقات دوره‌ای درون اردویی تیم ملی ووشو خواهد بود و مرحله سوم این رقابت‌ها بیست وهشتم تیرماه برگزار می شود. در نهایت نفراتی که 2 دیدار از 3 دیدار خود را با پیروزی پشت سر بگذارند در مراحل آتی اردوهای آماده سازی حضور خواهند یافت.
کد مطلب 1108771

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