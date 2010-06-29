به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، محمد رضا رحیمی صبح سه شنبه در نشست کارگروه ویژه تأمین و انتقال آب به استان سمنان گفت: استان سمنان از لحاظ وسعت و موقعیت‌هایی که دارد جایگاه یک استان ویژه در کشور را دارد.

وی با اشاره به اینکه استان سمنان در نوع خود بی‌نظیر بوده و از قابلیتهای ویژه‌ای برخوردار است، گفت: این استان از لحاظ نیروی انسانی متخصص، علمای بزرگ و وجود دانشمندان، قهرمانان، صاحبان فکر و اندیشه و نمایندگان فعال یکی از استان‌های ممتاز در کشور است.

رحیمی با بیان اینکه اگر آب استان سمنان تامین شود این استان در صدر همه استان‌های کشور قرار می گیرد، گفت: اعتقاد داریم که دولت هرچه برایش مقدور و میسر است در بخش آب در استان سمنان باید سرمایه‌گذاری کند.

به گفته وی، اجرای طرح‌های تأمین و انتقال آب به استان سمنان از حوزه‌های همجوار و حتی نقاط دوردست با هر میزان اعتبار و هزینه ای در درازمدت توجیه اقتصادی دارد.

وی با تاکید بر اینکه طرح‌های انتقال آب به استان سمنان توجیه اقتصادی و علمی دارد، گفت: برخی کارشناسان معتقد هستند که این هزینه ها توجیه اقتصادی ندارد اما این هزینه ها در استان سمنان جنبه سرمایه گذاری دارد.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنان خود به بخش راه و ترابری استان سمنان اشاره کرد که بنا به درخواست مسئولان، در این بخش خبرنگاران جلسه را ترک کردند.