به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سردار احمد رضا رادان در حاشیه مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه پلیس به راحتی می تواند تقلب را تشخیص و شنایسایی نماید، اظهار داشت: در این قبوض شماره ملی و شماره حساب پرداخت نزد بانک ملی مشخص شده بود که با استعلام کتبی از سازمان ثبت و احوال در خصوص کد ملی مشخص شد که این شماره در اسناد سجلی وجود ندارد.

وی بیان داشت: طی مکاتبه ای که با بانک ملی نیز داشتیم محرز شد شماره حساب درج شده در قبوض نزد این بانک وجود ندارد و تنها شماره ای نزد این بانک مشابه آن وجود داشته مربوط به سازمان آموزش و پرورش و کودکان استثنایی بوده است.

سردار رادان با بیان اینکه قبض های جریمه در این خصوص ناشیانه طراحی شده بود، اظهارداشت: دفاع نیروی انتظامی از اینکه این قبوض وجود ندارد به این معنی نیست که طرح عفاف و حجاب و مبارزه با بدحجابی انجام نشود بلکه دفاع در این زمینه است که نیروی انتظامی طرح قبوض جریمه را نداشته و ندارد.

وی صدور جریمه و اعلام حکم برای افراد بدحجاب را کار دستگاه قضائی دانست و گفت: با هماهنگی دستگاه قضائی افراد متخلف در خصوص صدور این قبوض تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

اگر همه به وظایف خود عمل کنند دوساله بدحجابی ریشه کن می شود

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور با بیان اینکه راهکارهای ناجا در زمینه طرح عفاف و حجاب راهکارهای اجرایی است که تدوین و ابلاغ شده است، افزود: اگر همه دستگاه ها به راهکارهای خود به دقت بپردازند بحث بدحجابی ظرف دو سال در کشور ریشه کن خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برخی دستگاه ها به ماموریت های خود در زمینه اجرای این طرح به خوبی عمل نکرده و نمی کنند، بیان داشت: نیروی انتظامی قرار نیست وظایف تمام دستگاه را در این طرح بر عهده بگیرد و وزارت کشور باید از دستگاه ها درزمینه اجرای این طرح و فرهنگ سازی در جامعه بازخواست های لازم را داشته باشد.

سردار رادان با بیان اینکه نیروی انتظامی، صدا و سیما و دستگاه قضایی تا کنون وظیفه خود را به خوبی در این خصوص انجام داده اند، تصریح کرد: هجمه و ناتوی فرهنگی معطل بردار نیست و باید در این زمینه با سرعت و دقت عمل شود.

رادان افزود: قانون، مسیر برخورد با بدحجابی را مشخص کرده و خوشبختانه ابزارهای کافی به منظور اجرای مناسب آن در کشور وجود دارد .

وی تعامل ناجا با صدا و سیما در خصوص فرهنگ سازی بحث حجاب در جامعه، اطلاع رسانی و توجه به زشتی ها، تهیه بروشور، برگزاری گردهمایی ها و همایش ها و ارتباط با مراکز مختلف دانشگاهی و مدارس و ادارات را از جمله برنامه های ناجا در حوزه فرهنگ سازی در جامعه برشمرد.

سردار رادان در ادامه در خصوص اجرای طرح امنیت اجتماعی درکشور نیز گفت: این طرح متناسب با جرایم موجود در هر استان اجرا می شود.

می شود اتباع بیگانه را به سرعت جمع کرد

جانشین ناجا در خصوص جمع آوری افاغنه نیز اظهار داشت: بر اساس یک برنامه کاری این طرح را شروع کردیم و احساس ما بر این است که می شود اتباع بیگانه را به سرعت جمع آوری کرد و این طرح در استان سیستان و بلوچستان با سرعت خوبی پیش می رود.

وی با اشاره به اینکه اتباع بیگانه باید به سرعت ساماندهی شوند، افزود: احتمالا به تعدادی از این اتباع افغانی برای نیروی کار در کشور نیاز داشته باشیم که وزارت کار باید آنها را مشخص نماید که در این صورت جایی برای اتباع غیر مجاز در کشور نخواهد بود و این گردونه که با طرد و بازگشت اتباع بیگانه مواجه شویم وجود نخواهد داشت.

طی مراسمی با حضور سردار رادان سرهنگ احمد علی گودرزی به عنوان فرمانده جدید نیروی انتظامی خراسان جنوبی معرفی شد و از زحمات امیر سرتیپ دوم حمید شرفی فرمانده قبلی این استان تقدیرشد.