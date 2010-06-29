به گزارش خبرگزاری مهر، مجید پاکساز با بیان این که معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران تلاشهای زیادی در زمینه نما و منظر شهری انجام داده است، گفت: در طرح جامع تهران راهبردهای بسیار خوبی برای سیما و عناصر بصری شهر تعیین شده است که مدیریت شهری آن را دنبال می کند و ساز و کارهایی نیز برای اجرایی شدن آن تعریف شده است.

پاکساز با تاکید بر این که طرح جامع تهران همه مسائل از جمله منظر و نمای شهری را مورد توجه قرار داده است، خاطر نشان کرد: در طرح جامع جدید تهران به سیما و منظر شهری توجه ویژه ای شده است و یکی از تفاوتهای این طرح با طرح جامع گذشته نیز در این موضوع است.

مدیرکل شهرسازی و طرحهای شهری شهرداری تهران تصریح کرد: در طرح جامع قدیم تهران، موضوع سیمای بصری و نمای شهری به صورت کلی و کلان درشهرسازی دیده می شد، حال آنکه درسطح فعلی دقت ویژه ای به این موضوع شده که در اسناد فرودست آن نیز در نظر گرفته و دیده می شود.



