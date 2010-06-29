رضا امامی زیدی مدیر ICT دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در این زمینه به خبرنگار مهر در گرگان گفت: در ارزیایی‌های وب سنجی که از شاخص‌های علم سنجی است، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی بر اساس ارزیابی آموزش‌های برتر (تعداد فایل های پربار) در وب، حجم و اندازه، رویت پذیری و اثربخشی صفحات وب منتشر شده رتبه بندی می‌شوند.

وی افزود: براساس این رتبه‌بندی که توسط مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری وزارت علوم و تحقیقات و فناوری براساس شاخصهای طراحی، قابلیت رویت، مدارک علمی، سایز و ترافیک صورت گرفته، وب سایت دانشگاه آزاد اسلامی گرگان براساس مجموع امتیازات کسب شده در شاخص‌های پنج‌گانه رتبه‌ اول را در سطح منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی، رتبه بیستم در بین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور و رتبه 145 را در بین دانشگاه‏ها و مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی کسب کرده است.



امامی افزود: وب سایت دانشگاه ازاد اسلامی گرگان در بخشهای طراحی و ترافیک رتبه 31 و 76 ، در بخش مدارک علمی رتبه 125، در بخش قابلیت رویت رتبه 145 و در بخش سایز رتبه 201 را در بین وب سایت‌های تمام دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی وزارت علوم،‌ تحقیقات و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی کسب کرده است.



امامی در خصوص تببین این شاخصها گفت : فاکتور طراحی بیانگر سادگی کاربری و جذابیت سایت برای کاربران ، رتبه ترافیک یک سایت براساس تعداد بازدیدکنندگان سایت و صفحات بازدید شده سایت در مدت سه ماه ، بخش مدارک علمی نشان دهنده تعداد مدارک علمی موجود در سایت ، قابلیت رویت نشان دهنده اهمیت یک وب سایت از دیدگاه وب سایت های دیگر و رتبه سایز یا اندازه وب سایت به معنای تعداد صفحات ایندکس شده سایت توسط موتورهای جستجو است.