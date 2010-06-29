به گزارش خبرگزاری مهر، در این اثر نمایشی که به عنوان نمایش برگزیده هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر رضوی معرفی شده حسین محب‌اهری، بیتا عباییان، عباس صفا، امیر کربلایی زاده و شکوفه کوشان به عنوان بازیگر حضور دارند. سیروس همتی به عنوان طراح صحنه و حمید فلاحی به عنوان آهنگساز عوامل دیگر نمایش "درخت بادام" هستند.



نمایش "درخت بادام " هر روز غیر از شنبه‌ها ساعت 18:30 در خانه نمایش اداره برنامه‌های تئاتر به صحنه می‌رود.

