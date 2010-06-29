به گزارش خبرگزاری مهر، در این اثر نمایشی که به عنوان نمایش برگزیده هفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر رضوی معرفی شده حسین محباهری، بیتا عباییان، عباس صفا، امیر کربلایی زاده و شکوفه کوشان به عنوان بازیگر حضور دارند. سیروس همتی به عنوان طراح صحنه و حمید فلاحی به عنوان آهنگساز عوامل دیگر نمایش "درخت بادام" هستند.
نمایش "درخت بادام " هر روز غیر از شنبهها ساعت 18:30 در خانه نمایش اداره برنامههای تئاتر به صحنه میرود.
نمایش "درخت بادام " نوشته عباس عبداللهزاده به کارگردانی مرتضی آقاحسینی در خانه نمایش اداره برنامههای تئاتر اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این اثر نمایشی که به عنوان نمایش برگزیده هفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر رضوی معرفی شده حسین محباهری، بیتا عباییان، عباس صفا، امیر کربلایی زاده و شکوفه کوشان به عنوان بازیگر حضور دارند. سیروس همتی به عنوان طراح صحنه و حمید فلاحی به عنوان آهنگساز عوامل دیگر نمایش "درخت بادام" هستند.
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