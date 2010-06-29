عزل سلیقه ای شهردار منتخب مردم سخت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین نژاد فلاح تاکید کرد: در قانون جدید انتخاب شهرداران شرایط بسیار سخت گیرانه ای برای استیضاح، استعفا و یا عزل شهردار تعیین می شود تا شهردار منتخب مردم به دلایل واهی از کار برکنار نشود.

این نماینده مجلس اظهار داشت: همانطور که نمایندگان مجلس و یا اعضای شورای شهر به آسانی استیضاح و عزل نمی شوند، شهرداران نیز نباید به دلایل واهی و یا اختلافات قومیتی، سلیقه ای و سیاسی از کار خود برکنار شوند.

وی افزود: اولین راهکار برای ایجاد این تغییر گرفتن امکان عزل از شوراها و انتقال آن به شورای حل اختلاف است. در واقع شوراها حق استیضاح شهردار را دارند اما استیضاح برای اینکه به عزل شهردار منجر شود باید به تائید شورای حل اختلاف هم برسد.



