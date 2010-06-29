علی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: جریمه افراد بدحجاب تنها از راه قانونی انجام می شود و هیچ مامور و ضابط اخلاقی حق اعمال مجازات دراین زمینه را نخواهد داشت.

وی افزود: البته از هرنوع افراط و تفریط در این زمینه باید خودداری شود و توجه به دقت و حساسیت در برخورد با متخلفان ضروری است.

دادستان عمومی و انقلاب کرج خاطرنشان کرد: به موجب قانون مجازات اسلامی و تعزیرات بی حجابی جرم است و مطابق قانون با آن برخورد می شود .



وی بیان داشت: پرداخت تا سقف 12 میلیون ریال مجازاتی است که برای جرم بدحجابی در قانون تعیین شده است .

فرهادی یادآور شد: براساس قانون، زنان بد حجاب، مجازات تا سه ماه حبس را دارند که اکنون دادگاهها مکلف به تبدیل این زمان حبس به جریمه شده اند.

وی عنوان کرد: اینکه عده ای چیزی تحت عنوان قبضهای جریمه بی حجابی را در شهر مطرح می کنند موضوعی است که افکار عمومی را هدف قرار داده است و انتشار این قبضها در فضای مجازی نیز از سوی بدخواهانی صورت گرفته که خواهان بی اعتمادی و بدبینی مردم نسبت به دستگاه قضا و نیروی انتظامی هستند و این قبضها صورت واقعی ندارد.

