محمودرضا خاوری در گفتگو با مهر در مورد بیمه های سپرده های بانکی گفت: هم اکنون در حال بررسی این موضوع هستیم، تحلیلهایی نیز صورت گرفته و گزارشات کارشناسی نیز انجام شده است و امیدواریم که این طرح به درستی اجرایی شود.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی افزود: در بیمه سپرده های بانکی نباید به سمتی حرکت کنیم که ریسک را از یک موسسه به موسسه دیگر منتقل کنیم و از این ریسک کل اقتصاد کشور دچار ضربه و آسیب شود.

وی با تاکید بر اینکه باید ریسک را درست محاسبه کنیم، تصریح کرد: با اجرای این طرح نباید به نحوی عمل شود که بانک و سپرده گذار تصور کند که دیگر مشکلی وجود ندارد و سپرده ها و تسهیلات بانکی بیمه شده اند و دیگر بانک هیچ مسئولیتی ندارد.

خاوری افزود: در این حالت نباید بانک تصور کند که موسسه ای دیگر پول را پرداخت می کند، بنابراین باید منطقی عمل کرد و اگر بیمه سپرده های بانکی اجرایی شد از منطق برخوردار باشد.

دلایل کاهش ارزش یورو

وی در مورد کاهش ارزش یورو در بازارهای جهانی و ایران اظهارداشت: گرچه اتحادیه اروپا پول واحدی را برای مبادلات خود پذیرفته است، اما در عین حال کشورهای این اتحادیه دارای استقلال مالی و سیاسی هستند.

مدیرعامل بانک ملی ادامه داد: بر این اساس برخی از کشورهای این حوزه خارج از بودجه از منابع مالی استفاده کردند و همین امر باعث تاثیر گذاری منفی بر روی یورو شد.

به گفته وی هم اکنون اقتصاد بسیاری از این کشورها دچار مشکلات ناشی از بحران مالی جهانی، نحوه اداره این کشورها، عدم انضباط مالی و غیره شده که همین عامل نیز کاهش ارزش یورو را به همراه داشته است.

خاوری بیان کرد: اگر اتحادیه اروپا نتواند به موقع اقدام مثبتی را برای ایجاد یک انضباط مالی در کلیه کشورهای عضو اتحادیه ایجاد کند، قطعا اثرات منفی بیشتر بر روی یورو به همراه خواهد داشت و ارزش آن به سمت کاهش خواهد رفت.

بانک کارگشایی ابزار بانک مرکزی

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص عدم موافقت بانک کارگشایی با عرضه سکه طلا در بورس با بیان اینکه بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی مسئول حسن اجرای قوانین بانکی کشور است، گفت: بانک مرکزی بر خرید و فروش سکه و طلا و ورود و خروج آن نظارت می کند.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی افزود: نظارت کامل بانک مرکزی بر بازار سکه و میزان تزریق آن به بازار نیازمند ابزارهایی است که ابزار بانک مرکزی بانک کارگشایی است.

خاوری ادامه داد: اگر در مقاطعی ضرورت تزریق سکه به بازار وجود داشته باشد، بانک مرکزی از این ابزار تعریف شده خود یعنی بانک کارگشایی استفاده می کند.

وی تاکید کرد: تزریق سکه به بازار و یا خروج بخشی از آن و سایر موارد برعهده بانک مرکزی است که به بانک کارگشایی تکلیف می کند و بانک کارگشایی تنها توزیع کننده سکه طلا در بازار است.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی یادآور شد: برای کنترل توزیع سکه در بازار و نظارت بر آن، کنترل و نظارت از طریق بانک کارگشایی بهترین راه حل است.

وی با بیان اینکه بانک کارگشایی نیز وظیفه نظارت بر توزیع سکه را برعهده دارد، افزود: کنترل و نظارت بر توزیع سکه در بازار در شرایط کنونی بر عهده بانک کارگشایی است.