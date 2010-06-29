"انتخاب" اسپارکس در ایران/"شب و ستاره ها و سارا" رمان شد

ناهید کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره رمان "انتخاب" گفت: این رمان یکی از کارهای مطرح نیکولاس اسپارکس نویسنده آمریکایی است که چندی پیش ترجمه آن را به اتمام رساندم و کتاب به تازگی مجوز نشر گرفته و انتشارات پوینده آن را چاپ خواهد کرد.

وی ادامه داد: پیش از این رمان "دفتر خاطرات" نوشته این نویسنده را ترجمه کرده بودم و با وی و آثارش آشنا هستم به همین دلیل وقتی ناشر "انتخاب" را به من پیشنهاد دادم پس از مطالعه آن تصمیم گرفتم آن را ترجمه کنم.

مترجم مجموعه شعر "به خلوت کوهسار بیا با من" شامل شعرهایی از سوزان پالیس شوتس شاعر معاصر آمریکایی در توضیح فضای داستانی کار اخیر اسپارکس عنوان کرد: این رمان 350 صفحه ای مضمونی کاملا انسانی، عاشقانه و فلسفی دارد و به دلیل اینکه مفاهیم مطرح شده در آن اسیر مرزهای جغرافیایی نیست مخاطبان از سراسر جهان می توانند با آن ارتباط برقرار کنند.

کبیری افزود: ترجمه این کار حدود 3 ماه وقت برد ولی به دلیل حجیم بودن ویرایش آن زمان بیشتری برد. این رمان از کارهای اخیر نویسنده است که نقدهای مثبتی نیز درباره آن نوشته شده و در کارنامه ادبی وی جایگاه خوبی دارد .من بخشی از این نقدها و نظرها را هم ترجمه کرده و در کتاب آورده ام.

این نویسنده همچنین از صدور مجوز انتشار رمانش خبر داد و گفت: "شب و ستاره ها و سارا" عنوان جدیدترین رمانم است که نشر نگاه آن را زیرچاپ دارد. مضمون اصلی اثر زندگی شهری است و خواننده وقتی آن را بخواند احساس می کند خیلی از شخصیتهای آن را می شناسد. داستان مربوط به امروز و خیلی به ما نزدیک است.

وی اضافه کرد: این رمان بیش از 150 صفحه دارد و در آن عشقی پنهان مطرح می شود که خواننده خود باید آن را دریابد.

این مترجم در پایان بیان کرد: لوح فشرده شعرهایم با نام "با تو گفتن ها" شماره ۲ منتظر دریافت مجوز نشر است که توسط انتشارات ابتکار نو عرضه می شود. در این سی دی تعدادی از شعرهایم که پیش از این در قالب کتاب منتشر شده قرائت کردم که همراه با موسیقی ضبط شده است. در "با تو گفتن ها" شماره یک قرائت شعرها را به طور مشترک با سیروس ابراهیم زاده انجام داده بودم ولی در این کار فقط خودم شعرها را خوانده ام.