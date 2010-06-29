به گزارش خبرنگارمهر، منوچهر متکی وزیر خارجه پیش از ظهر امروز سه شنبه در کنفرانسی مطبوعاتی که با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی در محل خبرگزاری جمهوری اسلامی برگزار شد، در پاسخ به سئوالی در رابطه با تفاوت های گفتگو با 1+5 و گفتگو ها پیرامون تبادل سوخت، تصریح کرد: مذاکره درباره تبادل سوخت صرفا درباره تبادل سوخت صورت می گیرد و مذاکره با 1+5 درباره مشترکات بسته های پیشنهادی خواهد بود و این تفاوت دو گفتگو است.

متن گفتگو با 1+5 در حال بازنگری است

وی با تاکید بر اینکه توافقنامه تهران مبنایی برای این است که چنانچه تبادل سوخت همچنان برای گروه وین در دستور کار باشد بتوانند مراجعه کنند، خاطر نشان کرد: با توجه به گفتگوهای جدیدی که با وزرای خارجه ترکیه و برزیل داشته ایم بررسی های جدیدی باید صورت گیرد، البته از فردای قطعنامه به صورت مستقیم و غیر مستقیم طرف مقابل مراجعه کرده و در خواستهای خود را مطرح کرده است که ما در حال بررسی هستیم.

متکی در خصوص مذاکرات 1+5 گفت: متن گفتگو با 1+5 در حال بازنگری است و کسان دیگری باید در این مذاکرات حضور داشته باشند تا تنوع نگاه ها و رویکردها را داشته باشیم.

وزیر خارجه در پاسخ به سئوال خبرنگار الجزیره در رابطه با زمان برگزاری کنفرانس فرصت های سرمایه گذاری ایران و عراق گفت: امروز سطح مراودات دو کشور ایران و عراق برای نخستین بار به 5 میلیارد دلار رسیده است و دو کشور یکی از حوزه های همکاری را بر حوزه اقتصادی متمرکز کرده اند و همایش فرصت های سرمایه گذاری نیز برگزار خواهد شد که روز دقیق آن از سوی سازمان سرمایه گذاری و وزارت اقتصاد اطلاع رسانی می شود.

بازگشت روحانی ایرانی از استرالیا بررسی می شود

وی در رابطه با بازگرداندن یک روحانی ایرانی توسط دولت استرالیا تصریح کرد: از گذشته های دور مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی برای عبادات و انجام اعمال فرهنگی به روحانیون و معلمانی نیازمند بودند و حضور یک روحانی ایرانی در استرالیا از این رو امری عادی و طبیعی است و این روحانی حدود 16 سال به دعوت اقلیت مسلمان استرالیا که جامعه بزرگی هستند در این کشور حضور داشته و از اینکه استرالیا این روحانی ایرانی که نقش سازنده ای در جامعه آنان داشته این موضوع را در دست بررسی داریم که چرا این امکان از مسلمانان استرالیا دریغ شده است .

متکی در رابطه با از سرگیری موضوع مبادله سوخت خاطر نشان کرد: این موضوع به هماهنگی نیاز دارد و در دو هفته گذشته تماس هایی بین 3 کشور ایران، برزیل و ترکیه برقرار شده و به این نیاز مشترک رسیده ایم که باید برای ادامه راه هماهنگی داشته باشیم. بر این اساس پیشنهاد اجلاس سه جانبه در دستور کار است امیدواریم در تماس های امروز و فردا زمان این اجلاس در یکی دو روز آینده اعلام شود.

سوخت 20 درصد را هر وقت نیاز داشتیم تولید می کنیم

وزیر خارجه در خصوص تولید سوخت 20 درصد که موضوع سئوال یکی از خبرنگاران بود خاطر نشان کرد: تولید سوخت 20 درصد موضوعی نیست که کشورهای مستمرا خط تولید آن را داشته باشند بلکه وقتی نیازی تعریف شود این خط به کار گرفته می شود ما امروز به این توانمندی رسیده ایم هر وقت نیاز داشته باشیم تولید می کنیم و هر وقت نیاز نداشت باشیم تولید نمی کنیم.

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در رابطه با دیپلماسی اقتصادی ایران با اشاره به اینکه آمریکا در 30 سال گذشته با تمام توان در جهت تحریم گام برداشته است، بیان داشت: یکی از راه های بی اثر کردن حوزه تحریم ها خودباوری با تکیه بر خودکفایی و تکیه بر تولید داخل است.

روسها مراقب باشند

وی در رابطه با روابط ایران و روسیه و موضوع اس 300 که از سوی یکی از خبرنگاران عنوان کرد: روابط با کشورها سرجمع عناصری است که به عنوان عناصر مشترک در روابط بین کشورها تعریف می شود اگر سرجمع این حوزه ها وفاق یا اختلاف بالای 50 درصد در هر حوزه باشد می گویند روابط دوستانه است یا نیست.

متکی تاکید کرد: ما با روسیه همسایه هستیم و این کشور کشور مهمی است و برای روسیه نیز حوزه های روابط با ایران مهم است. البته در حوزه هایی نیز اختلاف نظر داریم که اختصاص به امروز ندارد.

متکی یادآور شد: دنیای امروز تمرکز بر اشتراکات و گفتگو درباره اختلافات است و ما نقدهایی به بخشی از سیاست خارجی روسیه داریم که در گفتگوها بیان می کنیم.

وزیر خارجه با اشاره به اعلام مخالفت مقامات روسیه با تحریم های یکجانبه و فراقطعنامه ای برخی کشورها علیه ایران تصریح کرد: برخی نظر ما را در این رابطه پرسیدند که گفتیم باید با پیشنهاد عملی حرف خود را به کرسی بنشانند و الا مغلوب طرف مقابل خواهند بود و روسها باید بگویند که اگر اقدامی فراقطعنامه ای اجرا شود همکاری خود را قطع می کنند البته ما خود را آماده کرده ایم که با تمام توان از منافع ملت ایران دفاع کنیم و روس ها به نفع خودشان است که مراقبت بیشتری داشته باشند چون روس ها دوران گذار را طی می کنند که در این دوران هوشمندی، دقت و توجه دقیق بسیار مهم است.

وی مسئله اس 300 را بخشی از مناسبات ایران و روسیه عنوان کرد و گفت: ما در هر حوزه کاری بر اساس آنچه که کشور مقابل موضع گیری کند تصمیم مناسب اتخاذ می کنیم.

متکی در رابطه با وضعیت تولید مواد مخدر در افغانستان بیان کرد: کشورهای غربی مقیم در افغانستان باید توضیح بدهند که چرا تولید چندصد تنی تریاک در افغانستان به 9 هزار تن رسیده است و به نظر می رسد دست باندهای رسمی مافیایی و حساب شده در این موضوع دخیل است.

وی با تاکید بر اینکه برخی کشورهای غربی در فاجعه مواد مخدر سهیم اند گفت: در عین حال برخی دیگر از کشورها در مبارزه با مواد مخدر جدی هستند که ما اخیرا برخی از این کشورها را گزینش کرده ایم و گفتگوهایی در حال طراحی است.

حمایت وزارت خارجه از قطع کامل ارتباطات فرهنگی و آموزشی ایران و انگلیس

وزیر خارجه در رابطه با عملکرد انگلیس در قبال ایران عنوان کرد: انگلیس کارنامه قطوری از عملکرد سوء، مغرضانه و خصمانه در 200 سال گذشته علیه ایران داشته و در یک سال اخیر نیز در فتنه هایی که انجام شد شاهد این بازیگری بودیم.

متکی ادامه داد: مناسبات اختاپوسی انگلیسی ها با ملت ها و کشورها نهادینه نشده و انگلیسی ها فکر می کنند می توانند این سیاست را تداوم ببخشند.

وی تاکید کرد: وزارت خارجه معتقد است مناسبات ایران و انگلیس باید در فضای شفاف و جایگاه برابر قرار گیرد.

وی افزود: ما از قطع کامل ارتباطات و اتصالات قدیمی شده در عرصه های فرهنگی و آموزشی حمایت می کنیم و معتقدیم روابط دو کشور باید بازتعریف شود.

وزیر خارجه اضافه کرد: ماموریت ما تنظیم روابط با کشورهاست. این تنظیم گاهی کاهش و گاهی افزایش رابطه است.

متکی با اشاره به دیدار خود با اعضای کمیسیون امنیت ملی در این رابطه خاطر نشان کرد حوزه های روابط ایران و انگلیس 10-12 موضوع است که کالبدشکافی آن در دستور کار قرار دارد و انگلیسی ها باید به قد و قامت واقعی خود برگردند.

وزیر خارجه در خاتمه در پاسخ به سئوالی در رابطه با روابط ایران با جهان عرب تصریح کرد: حوزه خلیج فارس و همسایگان حوزه های مهمی در سیاست خارجه جمهوری اسلامی ایران هستند و ما با این منطقه خویشاوندیم و غیر قابل شمارش زمینه مشترک داریم.

وی افزود: ما با کشورهای منطقه منافع مشترک و نگرانی مشترک داریم و دیپلماسی خود را با کشورهای غربی بر اساس صمیمیت و همگرایی قرار داده ایم که از این سیاست ضرر نکرده ایم.

متکی یادآور شد: از طرف دیگر دشمنان ما در 30 سال گذشته به صورت پیدا و پنهان ایران هراسی را القا کرده اند و تبلیغات سوء را گسترش می دهند.

وزیر خارجه عنوان کرد: هر جا که حرف نادرست، نامناسب یا نسنجیده زده شود ما پاسخ می دهیم و مواضع نادرست را در گفتگوهای صمیمانه نقد می کنیم اما جهت گیری کلی ما توسعه همکاری هاست.

متکی در پایان گفت: در فضایی که سم پاشی دشمنان وجود داشته باشد طبیعی است که همه طراحی ها به طور کامل عملیاتی نمی شود.