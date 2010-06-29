ایرج ضیایی در این باره به خبرنگار مهر گفت: مجموعه شعر "این پرنده از دوران سلجوقیان آمده است" شعرهای سال 1380 من را دربرمی‌گیرد و حاصل سفر من در آن سال به 18 استان ایران و گشت و گذار در مناطق زیبای طبیعی و تاریخی آنهاست.

وی افزود: در این شعرها به فولکلور هر منطقه، تاریخ و آثار باستانی نگاهی امروزی داشته‌ام و در روایت آنها خودم را مثلاً در 500 سال قبل و زمان تاریخی محبوس نکرده‌ام و به نوعی تلاشی در راه معاصر کردن تاریخ صورت داده‌ام.

این شاعر اضافه کرد: زمان و مکان سرایش تمامی 50 قطعه شعر این مجموعه که حجم آن بیش از 100 صفحه شده است، به شکل نامه‌هایی به همسرم درباره 30 و اندی سال زندگی مشترکمان، مشخص است و در آخر شعرها آمده است.

وی همچنین از چاپ شعر بلند "مراثی محله‌های مرده" در یک کتاب مستقل خبر داد و گفت: این شعر در فروردین ماه سال 87 در 14 پاره و با مضمون تاریخ عصر صفویان و شهر اصفهان سروده شده و مانند مجموعه شعر قبلی از خلال آن به مسائل امروز هم نگاه شده است و نیز به خاطراتم با برخی دوستانم مانند محمد حقوقی و هوشنگ گلشیری پرداخته‌ام.

ضیایی افزود: عدد 14 در این کتاب اهمیت کلیدی دارد چرا که من اولین بار در 14 سالگی به اصفهان رفتم، شاه اسماعیل صفوی در 14 سالگی تاج پادشاهی را بر سر گذاشت و جمجمه پدرش 14 سال زیر خاک مدفون بود. این عدد تداعی کننده معانی دیگری هم هست که در شعر به آنها اشاره شده است.

به گفته این شاعر وی تعمدی در انتخاب این عدد و به کار گیری آن در این کتاب نداشته است و این تاریخ بوده که هماهنگی اخیر را به وجود آورده است.

ضیایی البته گفت: هنوز ناشری برای چاپ این کتاب‌ها انتخاب نکرده‌ام ولی به زودی این کار را انجام خواهم داد.

مجموعه اشعار "همیشه کنارت یک صندلی خالی هست"، "حرکت ناگهانی اشیاء"، "سکوها خالی است" و "زیر پای همهمه" از دیگر آثار منتشر شده ایرج ضیایی است.