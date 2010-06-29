مجتبی جباری در گفتگو با مهر با ابراز رضایت از وضعیت تیمش اظهار داشت: در حال حاضر شرایط بسیار خوبی داریم و بازیکنان با انگیزه بالایی تمرین می کنند. در شروع تمرینات به دلیل تغییراتی که در سطح کادر فنی صورت گرفته بود و با توجه به جذب بازیکنان جدید، ناهماهنگی مشهود بود اما رفته رفته وضعیت فرق کرد. امسال نفرات خوبی جذب کردیم و با تمرینات خوبی که انجام دادیم توانستیم تا حدودی به هماهنگی لازم برسیم.

هافبک استقلال در رابطه با شرایط خودش و مصدومیتی که طی سال های اخیر همراهش بوده است، اظهار داشت: برخلاف اینکه گفته می شد هیچ اختلافی با مسئولان باشگاه نداشتم و تمام مسائل حاشیه ای که مربوط به سال های قبل بود حل شده است و من هم پا به پای بقیه تمرین می کنم. تا امروز خوشبختانه آن مصدومیت قدیمی اذیتم نکرده و به راحتی تمرین کردم. امیدوارم دیگر دچار مصدومیت نشوم تا با تمام وجود در خدمت استقلال باشم.



وی افزود: سعی می کنیم با بازی های خوبم علاوه بر جبران سال های پیش، دل هواداران را شاد کنم.



مجتبی جباری ظهر دیروز دوشنبه به هئیت فوتبال استان تهران رفت و قراردادش با استقلال را به ثبت رساند.

