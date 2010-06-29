گفتگو تنها راه حل مشکلات بشری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تبت کاستم، دالایی‌لاما گفت: تنها راه حل مشکلات جلسات رو در رو گفتگو است و نسخه ایجاد یک جامعه هماهنگ ارائه شده از سوی رئیس جمهوری چین به این مقصود بسیار نزدیک است.

وی افزود: جمهوری خلق چین از زمان تأسیس در 60 سال گذشته به دستاوردهای بزرگی رسیده است اما هنوز هم باید برای رسیدن به هماهنگی حقیقتی تلاش کرد. هماهنگی از قلب می‌آید نه از زور.

دالایی‌لاما با اشاره به مسئله تبت گفت: تبتی‌ها نمی‌توانند از فرهنگ، زبان و دین خود حمایت کرده و یا آن را ترویج کنند. همانطور که مردم چین فرهنگ و زبان خود را دوست دارند، تبتی‌ها هم حق دارند که چنین احساساتی داشته باشند.

دالایی‌لاما در این دیدار درباره سرنوشت رویکرد خود که به " میانه روی" مشهور پس از مرگ خود گفت: از سال 2001 تاکنون، تبتی‌های معزول شده رهبران خود را برای ریاست ادارات تبتی انتخاب کرده‌اند و من درباره این موارد تصمیم‌گیری نمی کنم. این افرد منتخب تصمیم‌گیری کرده و سیاستهای خود را تدوین می‌کنند.

وی در ادامه گفت: اکثریت مردم تبت نیز اعتقاد دارند که این شیوه بهترین راه حل مشکل تبت است چرا که این امر یک راه‌حل دوجانبه محسوب شده و حتی برخی از روشنفکران چینی نیز با این امر موافق هستند.

دالایی‌لاما چهاردهمین رهبر معنوی بودائیان تبت است که در سال 1959 به دنبال یک قیام ناموفق و پس از گذشت 9 سال از اشغال تبت توسط نیروهای کمونیست چین به هندوستان متواری شد و از آن زمان در دارمسالا هندوستان مستقر است.